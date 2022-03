No son tiempos fáciles para Ana María Aldón. La diseñadora ha confesado en televisión que, a finales de 2021, no estaba pasando por un buen momento. Para ella está siendo muy difícil sobrellevar las declaraciones de Rocío Carrasco, pues ella reconoció, tanto en 'Viva la vida' como en 'Supervivientes', que su madre había sido víctima de violencia de género.

Ana María Aldón en 'Viva la vida'

Según ha confirmado la revista Lecturas, Aldón ha apoyado masivamente a la hija de Rocío Jurado, hecho que ha provocado que Rocío Flores y Gloria Camila le hayan hecho la cruz. Sin embargo, el rechazo hacia ella no comenzó hace relativamente poco, sino que lo hizo nada más quedarse embarazada del torero, aunque ha sido ahora cuando ha estallado: "Me veía de nuevo en las puertas del pozo de la depresión y no me da la gana", aseguró en 'Viva la vida'.

El hecho de que haya mostrado su apoyo a la hija de Rocío Jurado ha provocado que la relación entre ambas con la gaditana se encuentre peor que nunca, incluso siendo ignorada por la hija de José Ortega Cano. Sin embargo, Gloria Camila se muestra más unida que nunca a la hija de Antonio David Flores, ya que las dos pasaron juntas el fin de semana del 5 de marzo.

Su vida con Ortega Cano

Ana María Aldón y su marido se conocieron cuando ella, muy seguidora de Rocío Jurado, decidió visitar la finca La Yerbabuena junto a su madre en el año 2012. Ambos, que tienen en común un hijo de 9 años, se casaron en 2018 en una finca de Sanlúcar de Barrameda, la tierra natal de la colaboradora de 'Viva la vida'. Sin embargo, su familia política no vio con buenos ojos su llegada a la vida del torero y menos que se quedara embarazada a los 3 meses de iniciar una relación.