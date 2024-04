El equipo de 'Mi reno de peluche' carga contra la campaña de "especulación" de los fans

Por Alejandro Rodera |

'Mi reno de peluche' se ha convertido en la serie más vista de Netflix en todo el mundo y gran parte de la culpa de ese triunfo radica en la retorcida historia real en la que se basa. Su creador y protagonista, Richard Gadd, se inspiró en el acoso que él mismo sufrió durante años por parte de una mujer que, tras sumirle en un alud de correos electrónicos, le llevaría a reflejar la compleja situación en la obra de teatro 'Baby Reindeer', estrenada en 2019. Tres años antes, el creativo escocés ya se había subido al escenario con 'Monkey See, Monkey Do', una laureada producción en la que se sinceraba sobre los abusos sexuales sufridos a manos de un hombre mayor al que conoció en el arranque de su carrera.

Richard Gadd en 'Mi reno de peluche'

Ambas experiencias están reflejadas en 'Mi reno de peluche', cuyo protagonista, el aspirante a cómico Donny (Gadd), es acosado por Martha,y le empuja a recordar un trauma del pasado: las agresiones sexuales propinadas por Darrien, su supuesto mentor. Pese a plasmar estos eventos desgarradores,de quienes perpetraron tales actos. "Obviamente es muy sincera a nivel emocional, fui acosado y agredido, pero", aseguró el actor y guionista a The Guardian.

No obstante, esa intención se ha visto amenazada por los actos de algunos seguidores de la serie y medios de comunicación que se han propuesto destapar a los protagonistas reales de la historia... y ya han puesto el punto de mira en varios sospechosos. Uno de ellos ha sido el actor y director Sean Foley, que ha llegado a pronunciarse en X acerca de las medidas tomadas al respecto: "La Policía ha sido informada y están investigando las publicaciones difamatorias, abusivas y amenazantes dirigidas a mí".

Por su parte, el propio Gadd ha salido al paso para defender a Foley y, de paso, para tratar de frenar esta oleada de especulaciones. "Hola a todos. Gente a la que quiero, con la que he trabajado y admiro (como Sean Foley) están siendo víctimas de la especulación. Por favor no especuléis acerca de qué personas del mundo real podrían ser. Ese no es el objetivo de nuestra serie", reza el comunicado compartido por el escocés en sus Stories de Instagram.

Falsas acusaciones

La petición de Gadd ha ido secundada por unas declaraciones de Jessica Gunning, la actriz que encarna a Martha, que ha remado en la misma dirección. "Si te gusta la serie y eres fan, deberías limitarte a la historia de Martha y Donny como aquello con lo que conectas, y no ponerte a hacer labores de detective para intentar encontrar las identidades reales", ha expresado la intérprete a 'The Edit', apenada por esta corriente contraria a la esencia de la serie revelación de Netflix.