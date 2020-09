La historia viral de la limpiadora robaescenas de 'Compañeros' que te dejará sin palabras

La llegada de 'Compañeros' a la plataforma Amazon Prime Video ha permitido que los más nostálgicos pueden revisionar este clásico de finales de los noventa o, incluso, disfrutarla por primera vez. Pero lejos de aburrirnos con las mismos capítulos, ¿y si encontrásemos tramas que hasta ahora eran desconocidas? Eso es precisamente lo que acaba de ocurrir con el tercer episodio de la quinta temporada, titulado "Va a ser verdad que estás madurando".

La secuencia más viral de 'Compañeros'

Lo que parecía una trama más en los pasillos del colegio Azcona, con los profesores interpretados por Francis Lorenzo, Beatriz Carvajal, Tina Sainz y Alejandro Sigüenza, contiene algo más. Una subtrama que pasó desapercibida en su emisión lineal, el miércoles 3 de mayo de 2000, cobra importancia. Durante la conversación de los personajes, la limpiadora del centro escolar se convierte en la gran protagonista. Esta figurante robaescenas realiza una llamada telefónica cargada de dramatismo y exageración que es imposible no mirar una vez la descubres.

La secuencia se ha vuelto viral en Twitter con los usuarios sorprendidos por este divertido hallazgo. Pero las sorpresas no acaban ahí, ya que algunos de los protagonistas de la historia comenzaron unirse a la conversación en redes. "Fue una broma, aunque no recuerdo bien los detalles", comentaba Manuel Ríos San Martín, guionista y productor ejecutivo de 'Compañeros'.

¿Cuál es la subtrama de la limpiadora de #Compañeros? Porque parece más interesante que toda la temporada pic.twitter.com/Ru5UHnV7Gf — Dylan Forever (@brendatuitea) August 31, 2020

El relato de la figurante

Aunque lo más sorprendente estaba por llegar, la supuesta actriz encargada de dar vida a la dramática limpiadora hizo acto de presencia. "¡Soy yo la asistenta!", afirmaba Ana S. González, la figurante del episodio, que curiosamente acababa de crearse la cuenta de Twitter para la ocasión. "Mandé un vídeo de un corto que había hecho en Alcalá de Henares y me hicieron una entrevista. Luego me metieron en 'Compañeros' diciéndome que me darían un papelito. Yo iba como figuración especial", narra en un hilo viral.

"El día del teléfono me vio un cámara y me dijo un amigo de la RESAD, que era uno de los personajes de ahí: 'Oye Ana, el director ha estado hablando de que te quiere dar texto'. Pero enseguida me dijo 'pero no lo creo porque ahí tienes a dos actrices a las que no les gustas", explica González. "Intentaban sabotearme", añade la figurante de 'Compañeros' y otras series como 'Policías, en el corazón de la calle' y el largometraje "El día de la bestia".