Manuel Ríos San Martín: "No tiene sentido dar al espectador lo que quiere o todas las series serían parecidas"

Manuel Ríos San Martín acaba de publicar su proyecto más personal: la novela "La huella del mal". Aquí, nos invita a reflexionar sobre la evolución y cómo es realmente el ser humano. Se trata una de las novelas policíacas más atípicas del actual panorama español, combinando una historia de temática contemporánea con una ambientación no ya histórica, sino prehistórica; Atapuerca (Burgos).

Aprovechando que estamos con Ríos San Martín,, pues ha trabajado en varias de las productoras más importantes ejerciendo de productor ejecutivo, firector o guionista. Entre sus proyectos más conocidos, destacan ' Médico de familia ', 'Menudo es mi padre', ' Compañeros ', ' Mis adorables vecinos ', 'Soy el solitario', ' Mis adorables vecinos ', ' Rescatando a Sara ' o ' Sin identidad ' y, actualmente, está preparando un biopic del cantante Joaquín Sabina.

Manuel Ríos San Martín, con su libro en Atapuerca FOTO: Carlos Ruiz B.

La novela tiene un trasfondo filosófico de qué es lo que nos hace humanos, habla mucho sobre la violencia ancestral

¿Cómo surge la idea de escribir "La huella del mal"? ¿Qué vamos a encontrar en ese libro?

La verdad es que surge de una manera casual. No es que yo pensase hacer un libro sobre la prehistoria ni nada así, sino que estando en el Carex, que es El Centro de arqueología experimental de Atapuerca, tienen una reproducción de cómo era el enterramiento de los neandertales, una figura de tamaño humano. Yo estaba con mis hijos por ahí y uno de ellos se acercó a tocar la tumba, y yo pensé: "¿Qué ocurriría si un colegio está de visita y uno de los chavales, haciendo el tonto, se acerca al enterramiento y se va a hacer un selfie con el muñeco y cuando lo toca se da cuenta que no está el muñeco sino que es una chica y que la chica está muerta. A partir de ahí es cuando se me ocurre la idea y tardo un tiempo en estructurarla... Luego, lo que yo creo que podemos encontrar es un thriller que como tal yo creo que es muy dinámico, en ocasiones es vertiginoso, hay muchos giros... Yo creo que el final es bastante sorprendente. Pero yo quería que no solo fuese eso, es decir, eso se da por supuesto en los thrillers. Yo quería que este tuviese algo más porque hay tanta oferta de todo: de series, de teatro, de películas, de libros... La novela tiene un trasfondo filosófico de qué es lo que nos hace humanos, habla mucho sobre la violencia ancestral y qué queda de esa violencia ahora. Hace una comparación de los humanos en los primitivos con la situación actual. La novela transcurre en el presente, no transcurre en el pasado.

A la hora de crear esta historia, ¿cómo juega esa unión de documentarte y de ficcionar? La relación ficción-realidad.

He tenido la suerte de contar con la colaboración de José María Bermúdez De Castro, que es uno de los directores de Atapuerca y eso me ha permitido acceder a mucha información. Gracias a contar con Bermúdez De Castro he ido documentándome a la vez que escribía. Lo que te quería decir es que yo escribía una escena en la que hablaban de canibalismo y entonces le llamaba y le decía: "Oye, vamos a ver este tema. Cuéntame, ¿cómo era el canibalismo? ¿Qué habéis encontrado vosotros? ¿Qué piensas que pasó?". Y entonces él me contaba y yo, de alguna manera, esas conversaciones las iba incluyendo en los personajes de la novela. Eso ha hecho que la documentación sea parte de la trama.

Al escribir para televisión hay que tener una serie de planteamientos que no son iguales que cuando escribes para una novela

Acostumbrado a escribir guiones que luego llegan a la pantalla, ¿cuando escribes esta novela ya la ves convertido en una serie, una película, una miniserie?

En el momento de escribirlo no, porque si no creo que me distorsionaría. Son dos medios distintos, escribir para televisión hay que tener una serie de planteamientos que no son iguales que cuando escribes para una novela. Entonces, en el momento de la escritura, no. Intento separar porque además a la vez estoy escribiendo televisión, con lo cual lo que escribo de televisión pienso mucho en televisión pero cuando escribo novela intento pensar solo en que sea novela. Luego nunca sabes que puede ocurrir pero mientras escribo, no lo pienso.

"La huella del mal" cuenta con un tráiler. ¿Qué opinas tú de esta tendencia de hacer tráilers de los libros y ya pongamos cara a sus protagonistas?

A mí es una tendencia que me resulta extraña pero es verdad que la editorial dice que funciona. De hecho, para que te hagas una idea que a mí me ha sorprendido muchísimo, en Facebook el tráiler tiene más de 200.000 visualizaciones. Entonces claro, dices: "Joder, pues a ver si va a ser verdad que funciona".

Hablando de ficción y entrando en series, ¿qué opinas de que por fin aquí en España se empiece a apostar por los 50 minutos?

Hombre, a mí me apetece. Desde luego, creo que es una opción interesante. Al principio nos costará un poco, yo creo que nos van a salir los capítulos un poquito largos. Creo que eso también va a pasar pero está bien no solo porque creativamente es interesante, sino porque además los productos viajan mejor. Creo que tal y como está el panorama actual, el que un producto viaje cada vez es más necesario.

Crees que sin la llegada de las plataformas, ahora con ellas es mucho más fácil esta distribución, ¿no habría sido posible? ¿O habría tardado más?

Habría tardado más, sí. Habría tardado más sin duda. Yo creo que la llegada de las plataformas sí que ha removido un poquito el tema de la duración porque estaba claro que a las generalistas les funcionaba porque cubrían todo su prime time con una ficción. Pero ahora con la bajada de audiencias de las generalistas, es una manera de abaratar costes no solo porque al hacer menos minutos pagan algo menos, sino porque es una manera de que entren directamente, no digo coproducción pero por lo menos sí el segundo pase en una de las plataformas. Entonces esa plataforma ya ha pagado una parte mayor o menor pero una parte del coste.

Me gusta la periodicidad semanal y también combinarla con el binge watching

¿Cuál es tu opinión de que por las plataformas los espectadores ya tengamos muy interiorizado que las series tienen una segunda vida y, por lo tanto, muchas veces no le damos una oportunidad primero a la generalista?

Puede ser, todo eso todavía son hipótesis porque es difícil saber el motivo de por qué se hace. Porque por otro lado también si la serie te gusta mucho y te genera estrés verla, esperar a que acabe, sí es verdad que hay gente que dice: "Bueno, me espero y los veo todos del tirón". Pero yo también creo que hay gente que a mí, por ejemplo, me gusta la periodicidad semanal, me gusta combinarla con el binge watching. Es decir, me gusta que haya series de ver del tirón pero me gusta que haya series que llegan una vez cada semana porque me genera mucho estrés la espera. Entonces, esa combinación de las dos opciones a mí me gusta.

Hay tanta oferta de series, que me he puesto a leer un libro

Con la llegada de las plataformas se critica mucho el devorar las series y casi consumirlas sin disfrutar.

Sí. Mira, el otro día me decía alguien, hablando de las plataformas, que el algoritmo a las dos semanas prácticamente el estreno lo ha hundido hacia abajo. Con lo cual, deben tener calculado que las series hay que verlas en dos semanas sino son en esas dos semanas, pasamos a la siguiente. Es verdad que a mí me genera un poco de estrés. De hecho el otro día yo ponía un tweet y decía algo así como: "Hay tanta oferta de series, que me he puesto a leer un libro".

También creo que este ritmo y este querer ver corriendo las series hace que se pierdan un poco los productos que tú tanto has hecho que son los que te cuentan historias costumbristas. Porque ahora sí que es verdad que al quererte ver ocho capítulos de golpe sí que se busca llamar la atención de otro modo y se pierde el costumbrismo.

Sí, aunque más que se pierde el costumbrismo, que a lo mejor tiene una cierta connotación negativa a veces, lo que se pierden son las historias tranquilas. Se busca el gran titular y se pierde a lo mejor otras series que podrían estar muy bien pero que a lo mejor no tienen ese titular tras grande pero son series de guion. Series con guiones muy bien escritos, con personajes bien definidos, con buenos actores pero que a lo mejor no tienen un gran titular. Y es verdad que esas series tienen peligro de pasar desapercibidas. Pero claro, por otro lado nosotros como creadores, conociendo esta situación creo que debemos ser capaces de combinar un titular que llame la atención con que luego la serie esté bien escrita, que no sea un artificio. Y lo mismo para las novelas o las películas.

El envoltorio de la serie o el libro tiene que tener algo de brillo pero luego el contenido tiene que seguir siendo algo trabajado, que no se quede en un mero "bluf"

Entonces eso que me estás contando es un poco el reto que hay ahora mismo, ¿no?

Sí, ese es uno de los grandes retos que hay. El envoltorio de la serie o el libro tiene que tener algo de brillo pero luego el contenido tiene que seguir siendo algo trabajado, que no se quede en un mero "bluf". De hecho pasa mucho, que hay series que arrancan con unas audiencias buenas y se desinflan. No solo en las generalistas, sino también en las plataformas aunque ahí no den datos. Pero en algún caso he tenido la oportunidad de conocer datos de alguna plataforma y es bastante habitual que series que arrancan muy bien se les hundan también a ellos. O sea que el titular solo no vale.

El escritor y guionista Manuel Ríos San Martín FOTO: Alfonso Segura

¿Y qué balance haces de esta temporada que hemos vivido de ficción nacional en la que se han salvado muy pocas series?

Sí, es verdad que ha pasado bastante esto que decimos, que arrancan bien y que luego han ido bajando. Aunque hay que seguir destacando 'La que se avecina' y 'La caza. Monteperdido', que quizás sea la serie que más me ha llamado la atención, basada en una novela de Agustín Martínez. Y 'Cuéntame' que sigue ahí peleando por reinventarse cada temporada.

Hablando de 'Monteperdido' y relacionado con la novela que acabas de publicar, ¿qué opinas de estas series donde el procedimiento es a ver quién es el asesino? Hay muchas series con ese planteamiento que me parece muy clásico pero también muy actual. Y muchas veces no se arriesga.

Sí, lo que pasa es que en España se habían hecho pocas. Hace dos años o tres. Con lo cual digamos que partimos de un déficit histórico porque no se habían hecho tantas. Y ahora sí que es verdad que llevamos dos o tres años donde se están haciendo más. Pero lo mismo pasa en novela, el thriller está absolutamente de moda. En literatura, si te fijas, en La Casa del Libro antes tenía la estantería del género policíaco en el piso de arriba y ahora está en la puerta. Claramente hay una tendencia que no sé a qué se debe que ha aparecido en los últimos cuatro o cinco años donde a la gente le fascina el thriller. Entonces claro, de repente se encargan series y novelas relacionadas con el tema porque a la gente le encanta. Y luego el thriller tiene una cosa que no lo tienen todos los thrillers. Y es que con la excusa de la investigación te cuento otras cosas. Y eso es para mí lo que hace un buen policíaco, que tú usas la investigación que tiene que ser muy entretenida y que tienen que pasar muchas cosas para hablar de la sociedad o en el caso de "La huella del mal", del interior del ser humano, de qué es lo que nos hace humanos, de cómo era el ser humano primitivo y cómo es ahora. Yo creo que si aprovechas la historia policíaca para hablar de algo más, está muy bien.

El espectador no es creativo, si fuese creativo, sería guionista

Y te imaginas que lleguemos a un punto donde yo creo que puede ocurrir que todas las series se conviertan en interactivas y tu puedas votar quién es el malo?

No, eso no va a pasar. Ahí hay como una especie de gran engaño porque el titular es muy bonito y hay tres casos. Que si 'Black Mirror', que si tal... Eso es un error. Yo creo que cuanto antes Twitter se dé cuenta de que no tiene sentido, mejor. Primero, no tiene sentido porque desde producción es realmente imposible que sea lo normal y luego porque no tiene sentido darle al espectador lo que quiere. Porque al final acabarían siendo todas las series parecidas. El espectador no es creativo, si fuese creativo, sería guionista. Las soluciones que se les vayan ocurriendo al espectador no tiene por qué ser especialmente ingeniosas, sino que serán soluciones normalmente conservadoras. El creador está para generar polémica, para incomodar al espectador, para sacarle de su zona de confort. También para divertirle o enamorarle en otros casos, pero yo creo que el creador debe proponer y si al espectador o al lector no le gusta, pues que no lo vea, no pasa nada. Pero si quiere terminar la historia, que apueste por ser creador. Que es una apuesta muy complicada pero es bonita. Entonces yo creo que el espectador que quiera intervenir en la creación, pues que se haga guionista, que es estupendo y que es muy difícil, también para que lo tenga en cuenta.

Yo creo que el creador está para generar polémica, para incomodar al espectador, para sacarle de su zona de confort

También es cierto que los guionistas muchas veces ponéis la oreja o veis la opinión de la gente para saber si está gustando, para ver por dónde tiene que tirar una serie, por dónde tiene que ir un personaje...

Sí, pero una cosa es que tú escuches y otra cosa es que te sirva para llevar al espectador de una manera o de otra. Si yo escucho y sé lo que piensan, tengo que conseguir convencerles de que entren en mi historia. Y el saber lo que piensan me ayudará, pero yo quiero contar mi historia y quiero que ellos disfruten con mi historia. Otra cosa es que si veo que ellos tienen algún tipo de conflicto con una trama, que eso me haga cuidarla más, ir más despacio... Pero yo creo que no, salvo algún caso particular no debe cambiar lo que tú tenías pensado hacer. Puedes matizar, pero no cambiar.

Pasamos de series de misterio a series de adolescentes. Hubo una época en la que parecía que en cuanto acababa una serie de adolescentes, pronto tenía que venir otra, una nueva generación. Y ahora con las plataformas ya es algo muy habitual como tener un montón de series en este momento. ¿Qué opinas tú de este tipo de series de en las que has trabajado, como por ejemplo 'Compañeros'?

Ahora pasa un poco lo que tú decías, que en algunas, tampoco en todas, se busca el gran titular como 'Élite', que sean polémicas... Está bien, es una buena opción. Por suerte también para que haya de todo hay otras series más tipo 'Merlí' o 'Skam España' que aunque sean pequeñas, son series más costumbristas. Yo creo que está bien que convivan estas dos opciones, es decir, pueden haber series más espectaculares y más agresivas que combinan con otras que cuentan la vida de una manera más real de los adolescentes. Y esa combinación está bien.

Lo que decías antes de la excusa, en 'Élite' por ejemplo está el misterio de ese asesinato para desarrollar la serie. Incluso hay ocasiones en las que el espectador puede llegar a olvidarse de que hay una investigación.

Sí, es verdad que a veces pasa un poco en las series en las que se utiliza un gran titular. Es un poco lo que decíamos, que hay que llamar la atención, hay que conseguir un titular... No sé si se le olvida tanto en realidad, pero creo que tiene que ver con lo que te digo de intentar llamar la atención. También puede pasar en la de 'El embarcadero', que también hay un asesinato y luego se centran mucho en la vida personal. Y ya más bien llegando al final se vuelve a retomar el tema de la investigación. Es posible que pase en alguna serie.

Has estado trabajando en la productora de Emilio Aragón. ¿Qué proyectos has desarrollado?

Con Emilio Aragón hemos desarrollado una película de dibujos animados que no sé qué habrá pasado con ella y luego desarrollamos un proyecto para HBO que también está ahí aunque no sé qué habrá pasado, entonces como ahora hay tanto secretismo y no se puede hablar de nada, pues es difícil contar cosas. Por eso no puedo contar más. Pero sí que ha habido un desarrollo para HBO desde hace un montón de meses y una película de dibujos animados.

¿Y ya no estás ahí?

No, me he ido a hacer un biopic sobre Joaquín Sabina.

La realidad hay que adornarla para que sea interesante

Cuéntanos sobre este proyecto y cómo es en este caso, volviendo también otra vez a lo de antes, mezclar ficción con realidad. Porque estamos hablando de una persona que en mayor o menor medida, todos conocemos.

Sí. En el equipo estoy con Fernando León de Aranoa, Ignacio del Moral y Victoria dal Vera. Yo ya había hecho por ejemplo el biopic de Raphael, y también hice un biopic hace años de Maradona que fue una película de cine que se rodó en Italia. Con lo cual digamos que tengo bastante experiencia en cómo transformar una vida en ficción. Hay una cosa que dice Joaquín Sabina en sus propias canciones cuando le preguntas si eso ocurrió y él dice: "Está inspirado en algo que pasó pero lo que he contado yo es mucho mejor". Eso lo comentamos mucho con Joaquín, porque la realidad hay que adornarla para que sea interesante. Entonces yo creo que hay que ser fiel al personaje, a lo que ha sucedido en su vida pero hay hechos concretos que se pueden ficcionar porque a lo mejor reflejan una época. La vida de la gente es muy larga y a lo mejor le han pasado muchísimas cosas durante años y entonces dices de contar eso mismo que le sucedió pero yo lo voy a contar en unos meses o en unas semanas pero intentando ser fiel a lo que ocurrió.

Manuel Ríos San Martín FOTO: Carlos Ruiz B.

¿Trabajas más cómodo si tienes ese apoyo de la persona de la cual estás haciendo el biopic?

Sí, sin duda. Yo de momento siempre que he hecho biopics he contado con la colaboración del implicado. Tanto Raphael, como Maradona... Aunque su colaboración fue extraña porque estaba mal de salud en esa época pero se llegó a un acuerdo con él. Yo creo que es muy importante. No creo que no se deba hacer si no se tiene, porque hay casos tan particulares que cada caso hay que estudiarlo de una manera especial, pero yo siempre lo he tenido y la verdad es que está bien. Tanto Raphael en su día que contó un montón de cosas de su enfermedad sin problemas, como Joaquín que tampoco tiene problemas en contar las cosas que ha hecho. ¡Y ha hecho bastantes! Pues la verdad es que está bien porque no te ocultan las cosas. Joaquín dice mucho que no nos cortemos.

Imagino que si tienes ya tanta experiencia en biopics, en tu cabeza tendrás personajes de los que quieras hacer uno.

Pues tampoco lo he pensado, fíjate. Raphael sí fue idea mía pero Joaquín Sabina surgió de una conversación con Sony. No lo he pensado mucho pero a partir de ahora lo voy a pensar. Porque es verdad que están de moda, con todo el tema de Queen, de Elton John...

Claro, yo te imaginaba viendo a la Pantoja en 'Supervivientes' y decir: "Esta señora..."

Algo sobre ella ya hubo, no sé qué ha pasado con ella. En su día me la ofrecieron, y no digo que no sea interesante, pero como ya se han hecho dos y tal, hacer una tercera me daba más pereza. Pero ha tenido una vida interesante, de eso no cabe duda.

Me han pedido los derechos de "Círculos", mi libro anterior, para hacer serie en Asia

Para acabar, después del biopic de Joaquín Sabina, ¿va a haber algo más de televisión? Antes de que salgan estos proyectos con la productora de Emilio Aragón...

Seguro que habrá algo más, pero de momento no. Porque lo de Joaquín Sabina vamos a empezar a escribir los guiones ahora. Llevamos mucho tiempo documentándonos, con el cuadro de tramas y teóricamente tenemos que empezar a escribir los guiones ahora en breve con lo cual hasta final de año es posible que estemos con este tema. Por otra parte, me han pedido los derechos de "Círculos", mi libro anterior, para Asia, para hacer serie en Asia. Con lo cual me ha parecido tan fascinante que estamos ahí negociando y es posible que salga.

Y en caso de que haya una adaptación, ¿tú juegas algún papel ahí?

A mí me gustaría jugarlo. Todavía es muy pronto porque ya te digo que estamos en periodo inicial de negociación pero sí, me gustaría por lo menos intentarlo. Evidentemente luego haría falta un escritor local para que lo adaptase porque tendría que estar desarrollada en los idiomas de allí. Porque imagínate que se vende en la India, o se vende en Hong Kong o en Tailandia. Pues se adaptaría a un país concreto. Y me parece una experiencia muy interesante.

¿Tú te habías imaginado en algún momento el universo de "Círculos" en Asia?

No, para nada. Pero fíjate, ahora el mercado se está ampliando muchísimo porque también tengo un proyecto en China. Entonces yo que había dicho que nunca tendría nada más audiencia que 'Médico de familia', imagínate que sale ese proyecto chino. Por pocos que lo vean, ya son 500.000 millones de espectadores. El mundo está cambiando.