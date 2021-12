El verano de 2022 no ha sido bueno para Hugo, quien no ha superado la muerte de Dan y además se ha vuelto a dar a la bebida. La decisión está tomada: deja la docencia y no será profesor en el siguiente curso del León Felipe y tampoco en ningún otro centro educativo, pues tiene otros planes. Los alumnos de la segunda temporada de 'HIT' no se lo toman nada bien, pues contaban con seguir teniéndole en el nuevo curso y la comida que el protagonista organiza con ellos para dar la noticia acaba siendo una decepción para todos.

Sin embargo, los alumnos tienen algo preparado para HIT. Cuando este acuda a la siguiente sesión de Alcohólicos Anónimos, realmente será él el único de los habituales, pues sentándose en el centro, el resto de sillas estarán ocupadas por los alumnos. Uno a uno, y como si fuera una sesión más, se irán presentando, diciendo cómo son, cómo han cambiado en el último año y cuál es ahora su objetivo. Lo que todos ellos tienen en común, y así lo hacen saber, es que han aprendido a quererse y a querer.

Los alumnos cuentan a Hugo todo lo que han aprendido como en una sesión de Alcohólicos Anónimos en 'HIT'

HIT inunda sus caras de lágrimas de emoción, pues estos chavales que meses atrás estaban perdidos y sin motivación le han tocado ahora la fibra sensible. Después de este rato de confesiones, todos se van a celebrarlo bailando en Casa Román, hasta que en un momento dado Hugo aprovecha para marcharse, satisfecho al ver que su trabajo con ellos ha finalizado.

La empresa se cierra, pero hay una nueva esperanza

Puertollano ya pasa a ser historia. Tras una triste despedida con Francis, poniendo punto y final a su relación, HIT coge el coche mientras la radio informa de una gran noticia. El día anterior, mientras hacía footing, el protagonista se encontró una pieza que resultó ser restos fósiles de la mandíbula de una ballena que vivió en la región hace 50 millones de años.

Ahora los medios informan del hallazgo de un patrimonio arqueológico excepcional, pues también hay armas de bronce y construcciones neolíticas. Por ello, ahora comienza en el pueblo un proceso de excavaciones, informes técnicos... un proceso que seguro que genera muchos puestos de empleo, bien necesarios tras el cierre de la empresa de la que vivía gran parte de la población. Han luchado hasta el último momento, pero no ha habido nada que hacer.

La última secuencia... ¿escenario de la T3?

En la última escena vemos dónde va HIT: a un centro en el que se encuentra ingresada gente con adicciones. La solicitad de él sorprende al personal, pero él afirma que es un adicto más que viene por voluntad propia. Poco a poco va conociendo las condiciones de ese lugar y no le convence varias de las cosas que escucha, como que todos toman medicación.

La aparición sorpresa de un gran personaje

Lena y Hugo, en 'HIT'

Por ello, HIT dice que solo quería informarse pero que se ha dado cuenta de que ese no es su lugar. Sin embargo, el gran giro final está por llegar, pues se choca con una de las jóvenes ingresadas y esta no es otra que Lena (Carmen Arrufat), alumna de la primera temporada. De hecho, en uno de los capítulos de la segunda regresaron todos los personajes de la primera exceptuando el de Lena, anunciándose que no se sabía mucho de ella. Pues ahora con este capítulo final hemos descubierto toda la verdad.

"No me lo puedo creer, HIT. ¿Un nuevo terapeuta? ¿Un nuevo ingreso? Me parto. Me parto...", comenta Lena al reconocerle en el centro y mientras se aleja de él para que le den su medicación. Mientras, se le informa de que la joven ha tenido dos intentos de suicidio y todo ello le lleva al protagonista a tomar una decisión: "Creo que me voy a quedar". Con esto, quedan asentadas las bases de lo que podría ser la tercera temporada, ya conoceríamos el nuevo escenario y quién sabe si Lena regresaría a la ficción como nueva "paciente" de HIT. Esperando que TVE dé luz verde muy pronto a nuevos capítulos.