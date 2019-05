Holly Hunter ficha por 'Succession' y Greg Kinnear por el piloto de 'Good People'

La actriz Holly Hunter seguirá ligada a HBO tras la cancelación el año pasado de la serie 'Here and Now'. Hunter aparecerá en la segunda temporada de 'Succession', en la que interpretará a Rhea Jarrell, la CEO de un conglomerado de medios rival de la familia Roy y con quien tendrán que lidiar porque ella podría quitarles el control de Waystar Royco. La nueva etapa del drama de HBO se empezará a emitir el próximo mes de agosto.

Greg Kinnear y Holly Hunter

En los nuevos episodios de 'Succession' continuará la guerra entre Logan Roy (Brian Cox) y Kendall Roy (Jeremy Strong), padre e hijo, después del fracaso de intento de "golpe de estado" por parte del segundo vástago que intentó quedarse con la empresa familiar. El papel de Hunter será recurrente en los próximos capítulos de la ficción de Jesse Armstrong.

Una comedia para Kinnear

Por su parte, Amazon ha confirmado que Greg Kinnear protagonizará el piloto de la nueva comedia de la plataforma de streaming. Variety ha publicado que la serie de Lee Daniels y Whitney Cummings llevará por título 'Good People' y el reparto estará encabezado por Kinnear, al que hemos visto últimamente en 'House of Cards' y 'Unbreakable Kimmy Schmidt'.

La propia Cummings también producirá y protagonizará la comedia, junto al recientemente confirmado Kinnear y la actriz Lisa Kudrow ('Friends'). Cada capítulo durará aproximadamente media hora, y se centrará en tres generaciones de mujeres que trabajan en la oficina de Ombudsman de una universidad. El papel de Kinnear será el del Dr. Paul Keating, un profesor de filosofía increíblemente carismático y encantador de la Universidad de Sacramento.