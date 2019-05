Lisa Kudrow ficha por la comedia 'Good People' de Amazon

Lisa Kudrow prepara su vuelta a televisión, en este caso de la mano de Amazon Studios. La actriz de 'Friends' se ha unido al piloto de la comedia 'Good People', que Lee Daniels y Whitney Cummings preparan para la plataforma de streaming ambientada en una oficina de mediación de una universidad.

Lisa Kudrow

'Good People' se centrará en tres generaciones de mujeres que trabajan en esa oficina y, según cuenta la descripción oficial, mostrará "el clima cultural actual, el concepto de feminismo de las diferentes generaciones y la lucha por reconciliar las ideas socialmente construidas con las opiniones éticas actuales con respecto a temas complejos como el sexo, raza, clase y género.

El personaje de Kudrow, Lynn Steele, es la Ombudsman o Defensora de la universidad, una mujer fuerte y temperamental, aunque muy cansada, que se da cuenta de que ha perdido la conexión con los millennials a pesar de que ha sido la adalid de los derechos de las mujeres durante toda su carrera.

El piloto proviene de Amazon Studios y Fox 21 Television Studios y ha sido co-escrito por Daniels y Cummings. Se espera que Daniels lo dirija y que Cummings interprete a alguna de sus protagonistas.

Reforzando la comedia

Este será el primer papel como regular de Kudrow en una serie desde que finalizó 'Web Therapy' de Showtime en 2015, aunque la hemos podido ver en varios episodios de 'Grace & Frankie' y 'Unbreakable Kimmy Schmidt'. La actriz últimamente ha estado más centrada en su faceta de productora ejecutiva del programa de genealogía 'Who Do You Thing You Are?', que próximamente regresará a NBC tras siete años en TLC.

En caso de que finalmente Amazon decida seguir adelante con el proyecto, 'Good People' reforzará la corta lista de comedias de Amazon, encabezada por la multipremiada 'The Marvelous Mrs. Maisel', que próximamente tendrá las incorporaciones de 'Upload' de Greg Daniels, así como la comedia romántica antológica 'Modern Love', que vendrán a ocupar el hueco dejado por la reciente cancelación de 'The Tick'.