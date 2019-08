Iker Jiménez y Carmen Porter, productores de un nuevo programa para Cuatro presentado por Pedro Baños

La buena acogida por parte de la audiencia de 'Cuarto Milenio' hacia temas de geopolítica, parece haber animado a Cuatro a dar luz verde a una nueva apuesta: 'La mesa del coronel'. Un formato que estará presentado y dirigido por el militar y rostro habitual de 'Cuarto Milenio', Pedro Baños, y que tendrá a cargo de la producción a Iker Jiménez y Carmen Porter.

Pedro Baños en una de sus intervenciones en 'Cuarto Milenio'

Con "la conspiración, la geopolítica y los hilos que mueven el mundo" como eje central del contenido, el programa se estrenará en la cadena de Mediaset el domingo 8 de septiembre, con el coronel del Ejército de Tierra al frente. Una elección que convierte a Baños en el primer militar que presenta un programa de televisión, tal y como señaló el propio Iker Jiménez a través de su cuenta de Twitter.

"Quiero llevar a los mejores expertos en cada campo, como el Brexit, la guerra comercial entre Estados Unidos y China o los nuevos desarrollos nucleares. Esto en televisión a veces se toca de refilón, pero no se profundiza", reconoció Baños en una entrevista publicada por ABC, a la hora de hablar de este nuevo proyecto. El futuro presentador señaló además que tendrían "muchos recursos" para hacer atractivo el formato de cara a la audiencia, aunque "siempre con un mensaje importante".

Todo un profesional

"No me han puesto ninguna limitación, aunque la televisión es un negocio y ellos valorarán si merece la pena seguir en antena o no", afirmó Pedro Baños durante la entrevista, a la hora de la cuota de pantalla. Además, el militar contó que, a la hora de grabar el programa piloto, los directivos los habían encontrado "anormalmente suelto" ante las cámaras, tanto como para no repetir ni una toma, algo que Baños achacaba a su experiencia en los medios y en las conferencias que daba.

De hecho, gracias a su trayectoria profesional, Baños fue considerado para el puesto de director de Seguridad Nacional cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno hace un año. "Tras una serie de maniobras muy turbias, de las que sigo recabando información, el presidente tomó la decisión de que aquello no se materializara", declaró Baños, ante lo que "se sentía muy honrado". "Soy de origen humilde. Que pensaran en mí me sirve de sobra", reconoció el militar.