Iker Jiménez cerró la temporada de 'Cuarto milenio' el 18 de julio de 2021 con un mensaje donde repasaba todos los momentos importantes que han cubierto en el formato durante este tiempo. "Esta temporada ha sido muy distinta a otras. Pocas cosas más pueden suceder. Me parece increíble todo lo sucedido", empezaba diciendo el conductor de Cuatro.

Iker Jiménez en 'Cuarto milenio'

"La pandemia, el asalto al Capitolio, los atentados de Viena, las conspiraciones del laboratorio, la convulsión política de España", señalaba Jiménez, recordando la cantidad de acontecimientos que se han vivido en tan poco tiempo. "Cosas que uno contemplaba asombrado. ¿Puede haber más grado de extrañeza en un año?", añadía Iker justo después.

"Quería agradecerles por 'Horizonte', que era un especial concreto y que, evidentemente, hicimos con las mejores intenciones, pero no creíamos que nos íbamos a quedar en la parrilla. Ustedes han estado ahí", agradecía a la audiencia, haciendo especial hincapié en el hecho de lidiar con otros formatos potentes como realities en la misma franja.

Hasta la próxima temporada

"No ha sido fácil, pero muchos de ustedes han creído en nosotros y se lo agradecemos. Muchos programas no tienen la oportunidad de dedicarse un año a sus espectadores", continuaba el presentador de 'Cuarto milenio', siguiendo con su particular balance de la temporada. "Parte de la magia de la tele es que las cosas no están para siempre. Pero nosotros no tenemos ninguna intención de marcharnos", sentenciaba el televisivo.