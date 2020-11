Iker Jiménez matiza la supuesta despedida del misterio y de los casos paranormales en 'Cuarto Milenio'

En la última emisión de 'Informe Covid', que ahora salta a la noche de los miércoles, Iker Jiménez terminaba el programa haciendo unas declaraciones que asombraron mucho a los seguidores de 'Cuarto milenio'. El periodista reconoció que estaba "cansado de las migajas del misterio", porque su equipo llevaba quince años indagando acerca de temas paranormales y no habían obtenidos grandes resultados. Jiménez afirmó que ese hartazgo es el que le había llevado a tomar la decisión de centrarse en asuntos de actualidad y dejar de lado un poco los casos paranormales.

Sus palabras generaron un gran revuelo y las redes sociales se llenaron de comentarios. Jiménez ha querido ahora matizar sus palabras a través de varios tuits y de un vídeo subido a su canal de YouTube en el que afirma que su discurso se malentendió, pues argumenta que su programa nunca se ha centrado en tratar el misterio, sino que se ha sido un componente más del mismo. "De los aproximadamente 2.500 reportajes de 'Cuarto Milenio', no llega a 300 los que son de investigación paranormal, ¿por qué se califica el programa de fenómenos paranormales?", se ha preguntado el periodista.

Iker Jiménez matiza sus palabras acerca del abandono del misterio en 'Cuarto Milenio' en su canal de YouTube

No obstante, Jiménez sí que ha reiterado su idea de que está recibiendo únicamente "las migajas" en sus investigaciones relacionadas con el misterio debido a los límites de la tecnología y que, por ello, ha decidido no centrarse en estos temas. Pero ha aclarado que no los abandonará por completo y se ha comprometido a tratar los asuntos más relevantes. "¿Dudar de la eficacia de la investigación tecnológica qué tendrá que ver con abandonar el misterio? ¿Cómo voy a dejar yo lo que es mi vida? No es mi oficio, es mi vida", ha afirmado tajante el periodista.

El presentador ligado a Mediaset España ha explicado también que ha hecho esta aclaración por gratitud hacia sus seguidores más fieles, que le han acompañado a lo largo de quince temporadas. "Al milenario de verdad le debo cualquier explicación porque son mis clientes, mi gente. Mis clientes en el sentido de que son aquellos que gastan su tiempo en mí, han confiado en mí y durante 30 años me han permitido no saber lo que es el fracaso. Voy a muerte con ellos", ha dicho el periodista.

Cansado de que se le relacione con el esoterismo

Jiménez ha vuelto a expresar una vez más su malestar por la etiqueta que lleva colgada desde hace años, pues para muchos es un periodista que solo conoce y trata temas esotéricos. "Se ha creado un cliché que solo puede mantener el que nunca me ha visto. Yo no soy un esotérico y entre mis temas predilectos los paranormales no están. ¿Que me apasionan? Sí, menos que la ufología, menos que la criminología, menos que la historia, menos que la arqueología, menos, por supuesto, que la mente humana, muchísimo menos que la creatividad...", ha sentenciado el periodista.