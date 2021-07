Las polémicas declaraciones de Naim Darrechi en una entrevista de YouTube han traído cola. En ellas, el joven tiktoker de 19 años aseguraba que engañaba y mentía a las mujeres con las que se acostaba tras eyacular dentro de ellas, excusándose (falsamente) en que era estéril. Tras recibir un aluvión de críticas, Roma Gallardo, colaborador de 'Cuarto milenio', ha querido posicionarse a favor del mallorquín en un vídeo en el que reaccionaba a la charla entre los protagonistas de la polémica.

Roma Gallardo y Naim Darrechi

"No puedo consentir que llamen violador a un chaval de 19 años que no ha violado a nadie", comenzaba diciendo Gallardo en su vídeo de YouTube, poniendo de manifiesto una de las características por las que es conocido en redes sociales: su "negacionismo" a la violencia de género. "Dentro de la irresponsabilidad absoluta, Naim, quiero que la primera crítica que escuches, un tanto sensata, sea la mía propia", explicaba el youtuber.

"Te van a llover las críticas muy negativas. Pero con críticas malas se puede construir algo muy bueno. Mírame a mí. El porcentaje de críticas negativas solo valen para hacerme ganar más pasta y hacerme más feliz", aseguraba Roma Gallardo, dejando claro que este tipo de polémicas llegan, incluso, a favorecerle en según qué aspectos, como por ejemplo el económico.

Su consejo

"Esto fue, lógicamente, un acto de inconsciencia aberrante. Pero me parece que tiene una fácil solución porque, como no ha habido ningún caso de embarazo, por suerte, la solución es que el chaval tome consciencia", explicaba el youtuber y colaborador de televisión, señalando que, como las abusos que había confesado el propio Naim Darrechi no han tenido consecuencias, lo único que queda es que el tiktoker aprenda de sus errores a la hora de hablar más de la cuenta.