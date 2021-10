Imanol Arias vivió una de sus entrevistas más especiales en 'El hormiguero', un espacio al que el actor ha sido invitado en numerosas ocasiones. Esta vez, lo hacía acompañado de su hijo Jon Arias y, juntos, detallaron cómo es su relación, dentro y fuera de los escenarios, ya que ambos son los protagonistas de una obra de teatro. Además, el intérprete tuvo que aclarar cómo está su situación con Hacienda.

Pablo Motos, Imanol Arias y Jon Arias, en 'El hormiguero'

El veterano actor quiso aclarar cómo está la complicada situación que vive por sus problemas con Hacienda. De hecho, explicó que está a la espera de que salga el juicio en la Audiencia Nacional: "Tengo mis deudas liquidadas con Hacienda, según el fisco. No debo nada de dinero, solamente me van a castigar como un niño malo", sentenció Arias.

Minutos antes, Jon Arias habló de cómo era compartir función con su padre: "Nos llevamos igual que si estuviésemos cenando en casa, él me da consejos, pero yo también a él", afirmó el joven intérprete. De hecho, según comentó el hijo del actor de 'Cuéntame cómo pasó', participar en el mismo proyecto artístico que su progenitor era "el único aspecto de la vida en el que no habíamos coincidido".

"Yo siempre he sido un actor que tenía el personaje de padre también", dijo Imanol Arias, quien confesó que se llevaba a su hijo a sus giras por América. Sin embargo, al ser preguntados por si discutían durante los ensayos o las representaciones, el primogénito de Arias quiso mojarse: "A veces sí, por la tensión de la obra", aseguró el madrileño.

Demasiada confianza

Uno de los momentos más divertidos de la entrevista de Pablo Motos a los dos actores vino con una pregunta picante de las hormigas del programa: "¿Imanol, alguna vez has encontrado a Jon con una chica en casa bajo la excusa de tener que estudiar?". La respuesta de Arias fue bastante sorprendente: "No me consta, pero puede ser que haya venido él a casa y me haya encontrado a mí con alguna amiga", aseguró riéndose.