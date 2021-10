Cuando un programa de televisión se mantiene durante años en antena, es habitual ver cómo algunos de los rostros más conocidos del espacio acaban abandonando el proyecto y, por tanto, tomando otros caminos. El talk show más exitoso de Antena 3, 'El Hormiguero', es un claro ejemplo de ello. Después de 16 temporadas brindando entretenimiento, acercando a nuestros hogares a figuras nacionales e internacionales de diferentes ámbitos e ilustrando los experimentos científicos más disparatados, han sido muchos los miembros del equipo que han ido abandonando el barco. Uno de ellos fue Enrique Domingo Pérez, más conocido como Flipy, que tras cuatro años al frente de la sección de ciencia del espacio, conocida popularmente como "El Científico loco", decidió poner fin a su participación en el exitoso programa.

Flipy junto a Pablo Motos y Jamie Cullum en 'El hormiguero'

El vallisoletano, una de las caras más populares de 'El Hormiguero', optó por dejar atrás su sección en el año 2010. El cómico, guionista y productor ha querido aclarar esta decisión después de más de una década a través de una entrevista concedida a Cope, donde ha expresado el motivo por el que tomó esta determinación: "Estaba muy cansado y tenía que decidir si quería estar delante o detrás de las cámaras. Lo estaba disfrutando y tenía mucha suerte de trabajar con gente que admiraba y que tenía un gran talento. Pensando en el crecimiento profesional, me interesaba más la parte de estar detrás de las cámaras", explicaba.

De igual modo, Flipy confesaba la necesidad que sentía de crecer profesionalmente y apostar por nuevos retos que le permitieran ir un paso más allá y, con ello, mostrar sus capacidades en otro tipo de entornos: "Creía que tenía que evolucionar, y la manera de evolucionar que yo quería, al menos en lo que al nivel profesional se refiere, era crear historias, producir y estar en el otro lado. [...] Te exigía una dedicación muy grande porque eran todos los días de la semana, una sección que funcionaba bastante bien y dentro de un programa que ya de por sí es exigente. [...] Nos lo pasábamos muy bien, pero, como todo, el programa y todo el mundo tiene que evolucionar".

Hay vida más allá de 'El Hormiguero'

El de Valladolid no lo tuvo fácil para decir adiós a un programa que le había dado tantas satisfacciones a todos los niveles: "Yo ya había trabajando con ellos en la radio, con lo cual éramos una familia. Piensa que estábamos juntos diez de los doce meses del año, por lo que me costó mucho despedirme. Trabajar con mis compañeros, con todos, es con lo que me quedo. Fue una experiencia, vital y profesional, realmente bonita", sentenciaba. No hay que olvidar que el espacio de 7 y acción comenzó emitiéndose de manera semanal para luego pasar a ocupar la parrilla cuatro días a la semana.