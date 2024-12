El accidente de Juan y Medio al salir de los platós de Canal Sur

Por Pablo Fernández Pérez |

'La tarde, aquí y ahora' lleva entrando y acompañando en las tardes andaluzas desde el año 2009, fecha en la que se empezó a emitir este programa presentado por Juan y Medio. A lo largo de estos 15 años, el formato se ha ganado el cariño de su público de Canal Sur, que lo sintoniza cada día para ver al cómico y presentador, junto a Eva Ruiz, dar a conocer el testimonio de personas mayores que quieren buscar compañía.

'La tarde, aquí y ahora'

en el programa del miércoles 4 de diciembre. Eraa la situación: "Me he operado del hombro y. Y, claro, lo he pillado con las manos en la masa", decía Ruiz, a lo que él contestaba que. "Nuestro Juan y Medio salía del programa,", introducía la presentadora.

En ese instante, entraban unas imágenes en las que se veía al presentador yendo hacia su coche, en el parking de los estudios de Canal Sur, con dos bolsas en las manos, una de ellas, de naranjas. "Iba cargado con sus bolsitas. Él se iba a ir ya al coche, pero, de pronto, ve venir a nuestros compañeros y se pone a trabajar el hombrito con la bolsita de naranjas", apuntaba Ruiz mientras que se veía a Juan y Medio hacer movimientos con la carga que llevaba.

"No fue así", contestaba el presentador. "Consideré que era un peso lo suficientemente bueno como para intentar estirar y, entonces, estuve girando con la mala suerte de que (...) ¡Me habían dado una bolsa de naranjas y se rompe la bolsa de naranjas!", continuaba indignado. Eva Ruiz, en ese momento, señalaba que las naranjas se iban rodando muy lejos, y él añadía: "Y yo con el pie que no podía moverlo porque si no se iban todas las demás".

El accidente de Juan y Medio al salir de @LATARDE_RTVA @Evaruizcanalsur y que lo deja en estado "Cítrico" pic.twitter.com/i1oUZ5krao — TVMASPI (@sebas_maspons) December 4, 2024

El debate entre Eva Ruiz y Juan y Medio

"No, perdona, no te quisiste mover para no agacharte (...) No te has movido, ¿por qué no te agachaste a coger las naranjas?", le preguntaba con sorna la compañera, lo que iniciaba un debate de quién respondía a esa pregunta. "Dilo tú, que lo sabes todo", decía el presentador. "Porque te dolía el lumbago", respondía ella, algo que Juan y Medio celebraba dándole la razón y arrancando un aplauso en el público. "Yo no sabía que lo ibais a poner", cerraba el presentador.