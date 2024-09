'Industry' renueva por una cuarta temporada en HBO

Por Alejandro Rodera |

El futuro de 'Industry' se ha despejado. En plena recta final de su tercera temporada, que está a dos episodios de llegar a su fin, HBO ha salido al paso para anunciar que el drama financiero ambientado en Londres tendrá, al menos, otra entrega más. "Tenemos muchas ganas de ahondar aún más y brindar la mejor temporada hasta el momento", han expresado los creadores Mickey Down y Konrad Kay a través de un comunicado de la cadena de pago.

Harry Lawtey y Kit Harington en 'Industry'

De este modo, HBO demuestra la confianza que tiene depositada en una serie que, pese a no ser un titán de audiencias como ' The Last of Us ', ' La Casa del Dragón ' o ' Euphoria ', sí que se ha ganado el favor de la crítica y cada vez de más público. Según la cadena de Warner Bros. Discovery,que su predecesora, con unos 1,6 millones de espectadores por episodio en Estados Unidos. Además, se resalta su tendencia al alza al señalar que "las últimas cinco semanas han sido sus cinco mejores", por lo que

"A lo largo de tres temporadas, 'Industry' se ha mantenido inquebrantable en su análisis de la ambición y el sistema de clases, consolidándose como un drama de referencia de HBO", reivindica Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de Programación, que espera que la cuarta tanda lleve a la serie a "alturas aún mayores". Por el momento, se desconoce cuándo podría llegar la siguiente entrega, aunque primero habrá que terminar de ver la tercera, que en España lanzará su último episodio el lunes 30 de septiembre de la mano de Max.

La visión de los creadores

Antes de que HBO tomara esta decisión, desde FormulaTV tuvimos la oportunidad de hablar con Down y Kay acerca de la tercera temporada y sus planes de cara al futuro de la ficción. En aquel momento, los guionistas ya nos explicaban que su plan pasaba por no perder de vista a Harper y compañía: "Siempre intentamos darle un cierre satisfactorio por si no nos renuevan, pero dejando una puerta abierta para continuar. Nos encantaría volver. Tenemos una idea genial para una cuarta temporada".