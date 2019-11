Inés Arrimadas, contra el director de TV3: "Lo primero que haremos al aplicar el 155 es cesarle"

Este martes 5 de noviembre, TV3 y Catalunya Ràdio emitieron en la franja de prime time un debate electoral protagonizado por los candidatos per Barcelona para las elecciones del próximo 10 de noviembre. Como era previsible, la sentencia del Procés tuvo un importante peso en el mismo y es que a lo largo de toda la emisión pudimos comprobar cómo los diferentes representantes políticos no dudaban en enfrentarse por las penas de cárcel (más de 100 años en total) que acumulan los que fuesen líderes políticos catalanes. Lo hacían ante la atenta mirada de Vicent Sanchis, moderador y director de TV3. Precisamente él tuvo un importante papel en el espacio y no solo por la tarea que tenía encomendada; una de las participantes del debate no dudó en cargar directamente contra él.

Vicent Sanchis e Inés Arrimadas

Inés Arrimadas, la candidata por Ciudadanos, no dudó en avisarle que "vamos a quitarle de su puesto cuando apliquemos el 155" si no dejaba él la cadena, algo que duda que pase, ya que también en el mismo debate se mostró plenamente convencida que "no nos podemos librar de usted ni con agua caliente". La catalana se mostró indignada con la forma de dirigir TV3, la que considera una televisión "manipulada" y le avisó que si ellos llegan al gobierno catalán, "lo primerito que haremos es cesarle a usted". Por ello, al igual que realizó el pasado mes de abril, se presentó en las instalaciones con una carta de dimisión para que Sanchis deje su puesto "ipso facto".

"Por dignidad le he vuelto a traer la carta de dimisión (...) dimita usted si se siente tan mal pagado (...) y no nos haga esperar a gobernar", le afirmó Arrimadas mientras este no dudaba en sonreír, avisándole que no podía responder "porque no me presento a las elecciones". Esta no dudaba entonces en seguir su ataque contra su figura y explicaba a los espectadores que Sanchis había afirmado públicamente que no está siendo bien pagado. "Usted gana 110.000 euros (...) y el otro día leí que había dicho que le parecía muy poco, que estaba mal pagado y que quería dejar este medio", decía en alto, mientras el director de TV3 se mostraba impasible por dichas afirmaciones.

Duras críticas a TV3

Paralelamente, Arrimadas se mostraba completamente indignada por la estampa que se había encontrado al llegar a TV3. "TV3 está llena de esos plásticos amarillos (...) los acabo de quitar de la barandilla de la entrada (...) son incapaces de mantener la neutralidad ni hoy que venimos todos aquí", afirmó la política a la vez que afirmaba que en la cadena pública catalana "se ha tratado a Arnaldo Otegi como una superestrella y se ha llamado putos perros de mierda a los Mossos d'Esquadra". En definitiva, protagonizaba junto al periodista el que sin duda fue el momento más complicado y tenso de un intenso debate electoral emitido en TV3.