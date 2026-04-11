La inesperada homosexualidad de un histórico personaje de 'Malcolm'

Por Diego López | |

Esta noticia contiene spoilers

El regreso de 'Malcolm' a Disney+ veinte años después de su final ha permitido a los fans recordar a sus personajes favoritos y saber qué ha sido de ellos durante todo este tiempo. Claro que, no siempre llueve gusto a todos, y una parte de la derecha reaccionaria ha salido en tromba a criticar la nueva serie por ser demasiado "woke".

El motivo es la inclusión de referentes LGBT que, según estos usuarios, es forzada. Uno de estos ejemplos es el personaje de Kelly, interpretado por la actriz Vaughan Murrae. De Kelly apenas teníamos noticias en la serie original, y su existencia solo se mencionaba de pasada en el último capítulo, cuando sabíamos que Lois volvía a estar embarazada. Ahora, Kelly es un adolescente no binarie, y su género se trata en varios momentos en 'Malcolm: De mal en peor', aunque siempre desde la aceptación y con poca profundidad.

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Pero lo que de verdad ha indignado a muchos seguidores es saber que Stevie Kenarban, el mejor amigo de Malcolm que va en silla de ruedas y habla a trompicones por su asma, es gay. La homosexualidad del personaje se nos presenta de manera natural (puesto que, en realidad, el resto de personajes ya la conocen), enseñándonos a su marido Glenn y su hijo pequeño Max sin hacer demasiado hincapié en ella.

De ligar con las chicas a tener marido

La principal crítica realizada a esta trama es el. Durante la serie original, cuando Stevie tiene entre 12 y 18 años, utiliza su silla de ruedas para intentar ligar con las chicas del colegio y el instituto, donde era de los pocos en no sufrir el bullying de otros compañeros por sus circunstancias.

En ambas series, Stevie está interpretado por Craig Lamar Traylor, que no sólo regresa a la serie, también regresa a la interpretación para este proyecto. Tras finalizar la ficción original, Traylor intentó seguir en el mundo de la interpretación, aunque apenas consiguió un par de papeles en películas poco importantes. En 2018, a los 29 años de edad, completa su educación secundaria. Actualmente, con 37 años, Traylor confiesa haber explorado múltiples profesiones como diseño de joyas, tatuador, maquillador de efectos especiales o diseñador de moda.

'Malcolm: De mal en peor' supone el regreso del personaje interpretado por Frankie Muniz y toda su familia, ahora para una "serie evento" de cuatro capítulos donde la familia celebra el 40 aniversario de bodas de Hal y Lois.