Isabel Rábago se arrepiente de su etapa en el PP: "No lo volvería a hacer"

Isabel Rábago se enfrentó a las escaleras de las emociones de 'Viva la vida' para destapar su lado más personal y desconocido. La periodista, conocida por ejercer como tertuliana en varios realities de Telecinco, recordó su etapa profesional más amarga, cuando ejerció secretaria de medios para el Partido Popular en la Comunidad de Madrid.

Isabel Rábago recordó su etapa en el PP en 'Viva la vida'

"Estuve cerca de un año, un año muy intenso", reconoció la comunicadora antes de analizar en profundidad su etapa junto a Isabel Díaz Ayuso. "No lo pasé bien, ni dentro ni fuera, porque fuera supuso un boom mediático y una crítica... aunque no me impresionó porque la esperaba", admitió desencantada y recordando los titulares de la época: "Eran como 'De 'Sálvame' al Partido Popular. Nadie se preocupó por saber quién era yo, ni dentro ni fuera, porque dentro tampoco fue fácil", lamentó.

Rábago accedió al cargo en mayo de 2018 tras la dimisión de Cristina Cifuentes. Se creó un nuevo comité ejecutivo e Isabel Díaz Ayuso la llamó directamente para ser secretaria de medios. "Yo sabía perfectamente lo que iba a pasar si me metía en ese mundo, no fue nada fácil y hoy por hoy no lo volvería a hacer", apuntó la periodista, relacionando sin dudar los sentimientos de "culpa", "decepción" y "mentira" con su paso por la política.

"Se creen que soy una pija"

La cántabra también echó la vista al pasado para recordar su infancia, agradeciendo siempre el cariño y apoyo de sus padres. "Todos se creen que soy una pija pero están muy equivocados. Yo vengo de una familia obrera de cuatro hermanos y a mí me educaron en el respeto", explicó emocionada antes de zanjar su escalera: "Agradezco a mis padres que me hayan dejado ser yo misma".