Isabel Rábago denuncia entre lágrimas hacer recibido amenazas de un presunto estafado por Avilés

Complicado momento el que está viviendo la conocida periodista Isabel Rábago. Esta ha sido la encargado de narrar el calvario que está sufriendo en los últimos días después de haber recibido una serie de amenazas. Tras denunciarlo públicamente en redes sociales, además de haberse personado en el cuartel de la Guardia Civil, Rábago ha dado todos los detalles de lo sucedido en 'Viva la vida', el magacín en el que trabaja cada fin de semana. Lo ha hecho completamente compungida, algo que sin duda habrá sorprendido a todos sus seguidores y es que rara vez hemos podido ver a la periodista tan afectada frente a las cámaras, lo que evidencia sin duda la gravedad del asunto.

Isabel Rábago en 'Viva la vida'

Tal y como ella misma ha explicado, días atrás ella recibió una serie de información y documentos por parte de Javier García, un hombre que presuntamente había sido estafado por Avilés. La documentación reportada no convenció demasiado a la periodista, por lo que decidió dejar en manos de la dirección del programa la investigación del caso. La sorpresa llegó cuando estos descubrieron que la persona que se había puesto en contacto con Rábago presuntamente estaba implicada en una serie de problemas legales muy graves y además pudieron demostraron que los documentos aportados estaban manipulados. En definitiva, se encontraban ante el que parecía un falso estafado.

Contundentes amenazas

Pues bien, este al ver que la información no saltaba a los medios, esta persona no dudó en ponerse en contacto con Rábago y optó por amenazarla. La periodista no ha querido revelar todos los mensajes que recibió pero entre lágrimas sí ha dado algunas pinceladas de todo lo que recibió. Y sí, sabiendo mínimamente lo que recibió no sorprende el estado de Rábago ya que este hombre presuntamente le amenazó con ir a Telecinco a buscarla. Con diferentes amenazas, este le dejó claro que "iba a ir a por ella", algo que evidentemente asustó mucho a Rábago. Esta decidió personarse en un cuartel de la Guardia Civil y las autoridades se encuentran a día de hoy investigando el caso.

El peor momento para Isabel Rábago

Paralelamente, Rábago decidió denunciar el asunto públicamente en sus redes sociales con un contundente mensaje evidenciando lo mal que lo está pasando. "Esta madrugada he tenido que ir al cuartel de la Guardia Civil para presentar una denuncia por amenazas. Sí, tengo miedo. Sí, voy a llegar hasta el final. Ahora, me ausentaré hasta que la Guardia Civil haga su trabajo. Agradezco el enorme trabajo de la Guardia Civil. Gracias, siempre", escribió la periodista. Pues bien, horas después, el hombre que presuntamente la amenazó lanzó un comunicado a los medios de comunicación mediante su abogado disculpándose con esta. "Sentimos lamentablemente lo sucedido con la señora Isabel Rábago, respecto a unas presuntas amenazas que ha recibido vía mail (...) mi cliente se enfada y manda dos correo electrónicos a Isabel Rábago en los cuales le profiere insultos y le amenaza con ir a Mediaset para hablar con ella, pero no hay intención de ningún tipo de amenaza al respecto", se detalló en el escrito que comparte Europa Press, lo que sin duda evidencia que todo lo que ha contado Rábago es completamente cierto, tal y como ella misma ha recalcado en 'Viva la vida'.