La diversidad afectivo-sexual es un tema al que las nuevas generaciones se han aproximado con una naturalidad mucho mayor de la que se tenía antaño. Ante el aumento de los referentes y la visibilidad de personajes de la comunidad LGTBI en la ficción y en los medios culturales, cada vez es más fácil para niños y niñas gays, lesbianas, bisexuales o trans encontrar con quién identificarse o darse cuenta de quiénes son con mayor facilidad y comodidad. Así, cada vez más jóvenes actores y famosos se convierten, ellos mismos, en referentes, sin apenas proponérselo.

Jack Dylan Grazer en 'We Are Who We Are'

"¡Soy bi!". Con esta facilidad hablaba de su bisexualidad Jack Dylan Grazer. El joven intérprete, de tan solo 17 años de edad, es conocido por su trabajo en películas como "It" o series como 'We Are Who We Are' (en la que interpreta a un adolescente queer, de hecho). En la actualidad, el actor disfruta del éxito de la película "Luca", de Pixar, en la que pone voz a uno de sus protagonistas, Alberto Scorfano.

Mientras realizaba un directo en su perfil de Instagram para hablar con sus seguidores, Dylan Grazer leía en voz alta la pregunta: "¿Eres gay?", ofreciendo la natural respuesta en la que, ante la duda, aclaraba su bisexualidad, sin darle mucha más importancia al tema. Justo después, espetaba un: "Silenzio, Bruno!", la ya famosa coletilla que repite su personaje en "Luca", y que utiliza para acallar las voces negativas en su cabeza. Además de esto, el actor actualizó recientemente sus pronombres en su biografía de Instagram, haciendo referencia a que utiliza "he/they" ("él" y la fórmula neutra que generalmente utilizan las personas de género no binario).

Un referente a los 17 años

Jack Dylan Grazer se ha convertido en un auténtico referente para el público y sus más de 4 millones de seguidores en Instagram. El joven actor, además de interpretar a un adolescente queer en 'We Are Who We Are', se ganó el favor del público LGTBI con su interpretación (como actor de doblaje) en "Luca". Esto se debería a que, si bien la película de Pixar no trata una historia de amor ni tiene contenido explícitamente LGTBI, el paralelismo entre las vivencias de sus protagonistas, Luca y Alberto, y las de los jóvenes queer, se hacen más que evidentes para muchos de los adeptos al largometraje de animación.