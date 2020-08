'We Are Who We Are', la primera serie de Luca Guadagnino, pasará por el Festival de San Sebastián

A los asistentes al Festival de San Sebastián les espera una edición cargada de series. Tras el anuncio de que HBO y Movistar+ estarían representadas en la Sección Oficial por 'Patria' y 'Antidisturbios', dos de las producciones nacionales más potentes del año, ahora llega el turno de 'We Are Who We Are', también de HBO, que se verá íntegramente en el certamen donostiarra.

Vittoria Bottin en 'We Are Who We Are'

El estreno mundial de 'We Are Who We Are' también está encuadrado en la Sección Oficial, en una serie de de proyecciones especiales que acogerán el lanzamiento de los ocho capítulos de esta coproducción entre HBO y Sky. De esta manera, la ficción de Luca Guadagnino ("Call Me By Your Name") se asegura un eco global antes de su lanzamiento oficial. En nuestro país ese estreno se vivirá a través de HBO España, que el 15 de septiembre brindará los dos primeros episodios de la serie.

Mezcla cultural

'We Are Who We Are' es la irrupción de Guadagnino en el terreno televisivo. El cineasta italiano no se ha andado con medias tintas, ya que ejerce no solo de director y guionista, sino que ha mantenido la cohesión narrativa como showrunner y también está acreditado como productor ejecutivo. En el campo del guion ha estado acompañado por Paolo Giordano y Francesca Manieri, que le han ayudado a componer una historia sobre la adolescencia, con sus éxtasis y obstáculos, ambientada en una base militar estadounidense en Italia.

El anuncio de su participación en el evento cinematográfico ha ido acompañado de unas entusiastas palabras de su organizador, José Luis Rebordinos: "Guadagnino consigue crear un universo único en el que conviven personajes memorables que buscan encontrarse a sí mismos, forjar una identidad propia y encontrar su lugar en un mundo en el que se sienten desubicados. La serie es una hermosa oda a la libertad e individualidad de las personas, particularmente de la juventud. Además, está virtuosamente narrada, filmada e interpretada."