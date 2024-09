Jaime Lorente denuncia públicamente los comentarios homófobos tras 'Disco, Ibiza, Locomía': "Es preocupante"

Por Joan Centelles Martínez |

Jaime Lorente ha denunciado públicamente los ataques e insultos homófobos que algunos internautas le han dejado en su última publicación de Instagram. En ella, el actor compartía una recopilación de los besos que aparecen en una de sus últimas películas, 'Disco, Ibiza, Locomía', donde el murciano interpreta al líder del grupo que inspira la serie, Xavier Font.

", comenzaba expresando el actor en uno de los vídeos que ha compartido en sus redes sociales. Acto seguido, explicaba a sus seguidores la cantidad de hate que había recibido su publicación por mostrar besos entre hombres y denunciaba la situación: "".

"Os deseo mucho amor a todos y que tengáis una vida feliz sin que nadie os odie ni os juzgue por lo que sois", les dedicaba a estos. Con el fin de que su perfil de Instagram no se convirtiera en un espacio que promoviera el odio, el actor apovechaba para hacerles una propuesta a todos estos usuarios homófobos: "Que me dejéis de seguir y me suda el rabo, me da compleamente igual. Prefiero que no estéis en un lugar como mi perfil. Besitos, chao".

Maíllo se suma a su denuncia

El director del largometraje, Kike Maíllo, daba un paso al frente para sumarse a Lorente en su denuncia pública: "Esta película va de todos, pero también y sobre todo, va de los que rara vez fueron invitados a la fiesta. Hoy me siento más orgulloso que nunca de haber escrito y dirigido esta película. Porque, como intuíamos, seguimos estando muy lejos de respetar al prójimo. Seguimos muy lejos de entendernos y querernos los unos a los otros", expresaba a través de su Instagram.