La llegada al plató de 'Gran Hermano: El debate' de Javier Mouzo fue muy diferente a la de su mujer, Vanessa Bouza. El gallego fue recibido por el público entre vítores y aplausos, mientras que Ion Aramendi fue claro desde el principio: "A mí me da pena verte en esta situación". Javi agradeció que lo considerase "un gran concursante", pero negó que estuviese apenado por haber abandonado el concurso.

Javi y Vanessa en 'Gran Hermano: El debate'

", ha explicado el gallego al presentador. Además, aseguró que la decisión de su abandono la tomó él junto a su mujer, lo que sorprendió a Aramendi: "Pero si tú no querías abandonar". No obstante, Javi remonta la decisión al día de su cumpleaños: "".

"Mi niña se caracteriza por estar siempre riéndose y yo en el vídeo la vi seria, incluso un poco triste", ha asegurado el exconcursante. "Estabas salvándote con porcentajes seguramente bajos. ¿Qué coño haces aquí, tío?", le tiró de la lengua el presentador. "Estoy aquí porque mi mujer me necesita", contestó Javi, aunque Aramendi no se conformó: "La mía me necesita y estoy aquí trabajando...". "No era una dependencia, sino un momento de necesidad. Hay que entenderlo", ha sentenciado el de Ferrol.

Vanessa responde a las críticas

Antes que su marido, Vanessa también pudo dar su versión: "Se trata de que yo llevaba una semana y media mal, tres días antes nos íbamos a ir los dos, previamente a esto. No es una cuestión decidida a última hora". "Se me magnificó todo muchísimo, obviamente no me voy a separar de él", contestó la última expulsada de 'Gran Hermano' a Belén Rodríguez cuando le recordó esas veces en las que afirmaba que quería divorciarse.

Vanessa se tuvo que enfrentar al escrutinio de todos los colaboradores, como Adara Molinero: "Me dio mucha pena, no necesitas tú el apoyo, lo necesitaba él. Le tenías que haber dado ánimo y decirle que luchase y disfrutase de la experiencia". Por su parte, Marta Peñate también fue dura con la gallega: "Le has coaccionado y casi obligado a abandonar el concurso porque brilla más que tú. No comparto para nada tu sentimiento del amor y ojalá aprendas a querer a Javi un 10% de lo que él te quiere a ti".