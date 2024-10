Por Beatriz Prieto |

'Gran Hermano 19' sumó su octava gala semanal el jueves 24 de octubre, a cargo de Jorge Javier Vázquez, con el concurso de Vanessa Bouza y Daniela Cano en el aire, tras la salvación de Javier Mouzo en la cita de 'Gran Hermano: Límite 48 horas'. Un último duelo en el que la audiencia del reality lo tuvo muy claro y puso fin así al concurso de Vanessa.

Vanessa y Daniela en la sala de expulsión de 'Gran hermano 19'

, lo que dejaba claro que no había un duelo reñido entre las nominadas. "Será lo que tenga que ser,", declaró Vanessa, misma sensación que compartió Daniela antes de que se despidieran de sus compañeros para poner rumbo a la sala de expulsión.

"Necesito que pase esto ya, estoy muy mal. En otras circunstancias me hubiese ido pensando que Javi estaba fuera, pero ahora mismo estoy en un momento muy difícil", confesaba Vanessa, cuando Vázquez señaló la rapidez con la que se había despedido de su marido. Asimismo, la gallega reconoció que "me jode un montón estar con Daniela aquí" y admitió que "no tengo miedo a que me nominen, pero sí a irme de la casa porque es nuestro sueño y se acaba".

Vanessa se convierte en la EXPULSADA de la noche ???? #GHGala8 #GH24O pic.twitter.com/8sanZym2DM — Gran Hermano (@ghoficial) October 24, 2024

"Es un concurso"

"Yo estoy tranquila, porque a mí me va a tener siempre, tanto aquí como fuera", declaró por su parte Daniela, con "el feeling de que me voy yo". Mientras, Vanessa se mostró más indecisa: "No lo sé, a veces pienso que yo y a veces, que ella. Yo tampoco he sido nunca la menos votada y no he sentido ese calor del público". Finalmente, la gallega descubrió su expulsión, momento en el que apenas pudo contener las lágrimas. "Es lo que hay, es un concurso. He intentado ser siempre yo misma y es con lo que me voy. No puedo hacer más", declaró Vanessa.