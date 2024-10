Por Beatriz Prieto |

La gala de 'Gran Hermano 19' del jueves 24 de octubre de vivió la expulsión definitiva de Vanessa Bouza con el 80% de los votos en su contra. No obstante, lejos de animar a su marido, Javier Mouzo, a que continuara con su sueño por ella, la gallega decidió dejarle un mensaje en el que pedía que abandonara el reality. Una petición a la que el gallego respondió al momento y mantuvo cuando, una vez en plató, Vanessa volvió a reiterarle su deseo de que estuviera junto a ella.

Javier escucha el mensaje de Vanessa pidiendo que abandone 'Gran hermano 19'

Dado que Javier ya había manifestado varias veces la posibilidad de abandonar el reality detrás de Vanessa, el programa lo condujo a la sala de expulsión para comunicarle a solas la decisión de la audiencia, que, soltaba el gallego, nada más escuchar la noticia de boca de Vázquez. Fue entonces cuando, además, el programa le mostró el mensaje de Vanessa justo después de haber sido expulsada, en el que aseguraba que ", porque no me encuentro bien y sé que te voy a necesitar a mi lado".

"Entonces, me gustaría verte esta noche. Me da mucha pena porque esto se acabe para ti también, pero en estos momentos me siento muy mal y lo único que me va a reconfortar es estar contigo", insistió la gallega. "Así será", soltaba Javier, como respuesta. A pesar de las palabras del concursante, Vázquez señaló la posibilidad de que su mujer tuviera "tiempo de reflexionar de Guadalix aquí". "Vas a tener la oportunidad de hablar con ella cuando esté aquí, pero me gustaría enfriásemos las cosas, vamos a reflexionar", insistió el presentador, ante lo que Javier afirmó que "si ella me necesita, yo estaré siempre a su lado, de eso no hay la menor duda".

"Es incapaz de estar sin mí"

Asimismo, cuando Vázquez le preguntó si "eres consciente de que os habéis presentado al casting 100.000 personas", Javier se mantuvo en sus trece y pidió "perdón públicamente", e incluso se mostró consciente de que era poco probable que Vanessa hubiera cambiado de opinión camino a plató, puesto que "la conozco demasiado". "¿Por qué es incapaz de que tú sigas con tu concurso?", planteó el presentador. "No es eso, es incapaz de estar sin mí, porque se encuentra mal, está de bajón", defendió el gallego quien, ante la pregunta de Vázquez de si "te apetecería seguir en 'Gran hermano', contestó que "claro que me apetece quedarme, pero mi mujer está por encima".

"No te lo mereces"

Ya en los últimos minutos de gala, Javier pudo ver a Vanessa en plató, llorando. "Sabes que que estoy rota sin ti y siento que no se me entienda", soltó la gallega, dada las contundentes críticas que había recibido de Vázquez al llegar al plató. "No tiene que entenderte nadie, tengo que entenderte yo", afirmó su marido. "Me siento supermal porque sé que puedes llegar muy lejos, pero es que sabes que yo te necesito por encima de todo", declaró además Vanessa, aliviada por el hecho de que su marido la entendiera.

"Para mí el programa, todo esto, es importante, pero a la primera persona que tengo que estar agradecida es a ti. Si no fuese por ti, no estaría aquí y para mí eres todo", declaró Javier. El gallego confirmó hasta en dos ocasiones más que dejaba el reality, primero cuando Vanessa le preguntó si "vas a venir conmigo" y después cuando esta le soltó sin tapujos, justo después de asegurar a Vázquez que no se lo estaba pidiendo, un "Javi, por favor, abandona". "Abandono, no hay problema", aceptó Javier. "Siento muchísimo perderte como concursante y solo te voy decir una cosa: no te lo mereces", se despidió Vázquez.