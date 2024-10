Por Beatriz Prieto |

Vanessa Bouza se convirtió en la cuarta expulsada definitiva de 'Gran Hermano 19' con el 80% de los votos de la audiencia en su contra, lo que la separaba irremediablemente de su marido, Javier Mouzo. No obstante, lejos de desearle lo mejor en el reality, la gallega sorprendía al dejarle un mensaje en vídeo en el que le suplicaba que abandonase la experiencia para estar con ella. Dicha petición generó muchas críticas entre la audiencia, a la cual dio voz Jorge Javier Vázquez al mostrarse implacable con la gallega a su llegada a plató, desde donde Vanessa consiguió que Javier confirmara su abandono.

"Estamos todos un poco desbordados por la situación, porque ¿qué va a pasar con Javier?", planteó el presentador, a quien, iniciando así un rifirrafe en el que Vázquez insistía en lo contrario. "Otra cosa es que tú, de una manera muy egoísta y siendo incapaz de ponerte en su lugar, seas generosa con tu marido y le digas: 'Disfruta, haz tu concurso'. Y te pido por favor, Vanessa, que por una vez, que", lanzó Vázquez, ante una sorprendida Vanessa que tachó la situación de "surrealista".

La gallega, no obstante, defendió que "fuera, para mí Javi es mi bastón". "Estás en todo momento diciendo: yo, yo, yo, yo. ¿Y él, qué pasa con él?", planteó Vázquez. "Con todo lo que estoy viviendo aquí fuera, más lo necesito aquí", soltó Vanessa. "Creo que, al final, es un problema de vanidad. No puedes tolerar que tu marido esté dentro y tú, fuera", apostó Vázquez. "No sabéis cómo es mi vida fuera, entonces no tenéis ni idea de lo que necesito a mi marido", replicó la expulsada, cuyo defensor le señaló que "Javi, de verdad, debe seguir porque puede ganar". "Javi lo está haciendo muy bien y es el sentimiento que tienes ahora. Piensa en frío", intercedió Silvia Rolek.

"No me conmueves absolutamente nada"

Vázquez volvía entonces a tomar la palabra: "Date oportunidad de crecer y que él crezca también por su parte y mejoréis como matrimonio. Es absolutamente incomprensible tu decisión, nadie la entiende". "Me hacéis sentir fatal. Yo necesito hablar con él y que me vea", manifestó Vanessa, consciente de que, cuando eso pasara, "se va a ir, me conoce demasiado bien" y afirmó que "nos íbamos a haber ido ayer". "No hables en plural. No intentes arrastrar a Javi en tu dinámica. Él quiere quedarse y vivir la experiencia", contratacó Vázquez, para después acusar a la expulsada de hacer un "alarde de manipulación" con su marido.

Además, el programa emitió una de sus últimas conversaciones con Javi, al igual que sus declaraciones en el confe, donde admitía que "me jodería tener que irme", sin hacer cambiar de opinión a Vanessa. "Es imposible hablar contigo, porque tienes la realidad absolutamente distorsionada", opinó Vázquez, al ver que nada cambiaba la opinión de Vanessa. El catalán manifestó que "eso no es amor, es tiranía emocional. ¿No has visto que le estás empujando a hacer lo que tú quieres?". "Te veo llorar y no me conmueves absolutamente nada, porque he visto esta misma escena tantas veces...", soltó además Vázquez, en medio de las súplicas de Vanessa a su marido, antes de que este confirmara su abandono.