Jennifer Aniston presenta la primera colección de ropa y merchandising de 'Friends'

Los seguidores de 'Friends' están de enhorabuena. Aunque han tenido que pasar más de veintiséis años, la primera colección oficial de ropa y merchandising ha llegado de la mano de Represent, el minorista online acostumbrado a asociarse con todo tipo de estrellas, que ha sido elegido por el reparto de una de las sitcoms más legendarias de la televisión.

Así lo han publicado Jennifer Aniston y Lisa Kudrow a través de sus redes sociales. Apenas unas semanas después del estreno en HBO Max de 'Friends: The Reunion', las dos protagonistas han compartido que la primera colección llevará algunas de las icónicas frases de la serie. Este primer lote incluye camisetas de manga corta y larga y sudaderas, todas con estampados que resultarán muy familiares a los fans más acérrimos del sexteto neoyorkino.

"Estoy emocionada de mostraros algunas piezas de la primera colección de merchandising de 'Friends'. La mitad de las ganancias de este lanzamiento limitado irá para Americares, una organización que amo... que trabaja para brindar alivio, atención de salud mental y asistencia médica a las comunidades y personas afectadas por la Covid-19", compartía la actriz y productora Jennifer Aniston en su cuenta de Instagram. Mientras, su compañera Lisa Kudrow mostraba su alegría en Twitter: "Estoy emocionada de compartir nuestra primera colección de edición limitada con algunos de nuestros momentos y frases favoritas de la serie. Hoy es el primero de los tres "lanzamientos" de la colección, de las temporadas 1 a 3 de 'Friends'. Disponible solo por tiempo limitado".

Excited to share our first ever, limited edition Cast Collection featuring some of our favorite moments and lines from the show. Today is the first of three "drops" in the collection and highlights @friends seasons 1-3. Available for a limited time only at https://t.co/BWDNktlu7g pic.twitter.com/vs44OnOarW