El aplastante argumento de Joaquín Reyes que contradice a Pablo Motos y su "ya no podemos reírnos de nada"

Por Redacción |

Los límites del humor siempre es un debate que genera muchas opiniones, pero ahora en el VII Foro de la Cultura 2024, dentro de una charla bajo el nombre de "Quien ríe el último", Joaquín Reyes ha desviado el asunto a un comentario que se escucha mucho últimamente: "Es que ya no te puedes reír de nada". Es una frase que han dicho muchos rostros conocidos recientemente, siendo uno de ellos Pablo Motos desde 'El hormiguero'.

"No comparto la reflexión de que ya no te puedes reír de nada", ha expresado Reyes justificándose del siguiente modo: "Porque. No se puede decir una cosa y la contraria. Se hace humor, se hace muchísimo humor, la gente valora el humor y lo que pasa es que ahora hay espacios donde se expresa la crítica, que antes no. Tú antes habías una broma y nadie tenía la posibilidad de criticarla".

Y es que a colación de esto, lamenta que "los cómicos no asumimos bien la crítica" y que "a veces dicen 'me censuran' y no, te critican. No es lo mismo. La censura la ejerce el poder, la gente te critica la broma". Tras esto, ponía como ejemplo el caso del programa de David Broncano, que es "muy libre" y se plantea: "¿Cómo puede ser que exista 'La resistencia' si estamos diciendo que no te puedes reír de nada? Fuerzan los límites y el programa está ahí", plantea.

Dicho todo esto, reitera que "ese tole tole es algo que tiene que ver más con tu incapacidad para tolerar las críticas", porque es cierto que "hay gente a la que le ha molestado lo que ha dicho alguien y dejan de leerle, escucharle o lo que sea, pero aquí no se cancela a nadie. Incluso cuando ha tenido polémicas gordas, esa persona ha pasado un tiempo y ha seguido trabajando. Es que eso es verdad, eso hay que decirlo. No se cancela a nadie. ¿Hay juicios públicos? Sí. ¿Eso pasa? Pasa. La persona sigue? Sigue". Y aunque hasta ahora no ha querido poner ejemplos, está a punto de poner uno muy claro.

Miguel Bosé y la "cancelación"

El caso que ha expuesto es de Miguel Bosé, que si bien no es cómico, le ha valido para hablar de este último asunto. "Hablaba de cancelación en la portada del El País Semanal. Es que la broma se cuenta sola. Miguel Bosé, que es una persona que en este momento de su vida, por lo que sea, dice unas majaderías impresionantes, unas chorradas que son grandísimas, las dice en programas de máxima audiencia y dice que no puede hablar"