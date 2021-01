Joel Kinnaman se une al reboot de 'En terapia'

HBO se prepara para reabrir la consulta de 'En terapia' mientras su lista de "pacientes" sigue aumentando. El último en unirse al reboot de la ficción es el actor Joel Kinnaman, conocido por sus papeles en series como 'The Killing', 'Para toda la humanidad', 'House of Cards', 'Hanna' y 'Altered Carbon', y películas como "El escuadrón suicida", el reboot de "Robocop" y "The Informer".

Joel Kinnaman, nuevo fichaje de 'In Treatment'

La nueva serie se centrará en un trio diverso de pacientes que asisten a la consulta de la doctora Brooke Taylor, una observadora y empática terapeuta cuyo papel será interpretado por Uzo Aduba ('Orange Is the New Black'). Los episodios, que tendrán una duración de media hora, se centrarán en las sesiones de terapia y, por tanto, la voz cantante la llevarán principalmente los pacientes que intentan encontrar una solución a sus problemas, aunque doctora, que lidia con los suyos propios, tendrá mucho que decir.

Según informa Variety, Kinnaman no interpretará a un paciente sino a un personaje llamado Adam, que mantiene una relación intermitente con Brooke desde hace mucho tiempo y que ahora ha reaparecido, algo que complicará bastante la vida personal de la terapeuta. Junto a él y Aduba, estarán Anthony Ramos, Liza Colón-Zayas, John Benjamin Hickey y Quintessa Swindell.

Una pequeña joya de HBO

Gabriel Byrne y Dianne Wiest protagonizaron la versión original de 'En terapia' de HBO, que se basó en la serie israelí 'BeTipul'. 'En terapia' se emitió durante tres temporadas entre 2008 y 2010 y tuvo más de 100 episodios. Recibió siete nominaciones a los Emmy, de los que tan sólo consiguió dos, uno para Wiest en la categoría de actriz de reparto de drama y otro para Glynn Turman en la de mejor actor invitado de drama. Byrne, por su parte, ganó un Globo de Oro en 2009 por su papel como terapeuta.