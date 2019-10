Jon Sistiaga dirige 'ETA. El final del silencio': "Por fin se ha perdido el miedo a hablar de ETA"

"Una década después de su último atentado parece que, por fin, se ha perdido el miedo a hablar de ETA". Jon Sistiaga deja a un lado -de momento- la marca 'Tabú' para indagar en el legado y la sombra imborrable de 50 años de "lucha armada", 50 años de terror que concluyeron el 30 de julio de 2009 con el asesinato de dos guardias civiles con una bomba lapa en Palma, aunque el cese definitivo de la actividad no llegaría hasta el 20 de octubre de 2011.

El periodista vasco dirige, aplaudida en el Festival de San Sebastián y cuya emisión estrena la serie este. En "Zubiak" (puentes, en euskera), Sistiaga -junto a Alfonso Cortés-Cavanillas- une a la viuda de Juan Mari Jaúregui, exgobernador civil de Guipúzcoa, con su asesino, Ibon Etxezarreta.

Ibon Etxezarreta y Maixabel Lasa, viuda de Juan Mari Jaúregui

"Se puede empezar ahora a hablar de cosas que han pasado en los últimos 50 años", explica Sistiaga en una entrevista a FormulaTV. "Muchas personas han perdido ese miedo a hablar sin bajar la voz porque no sabes quién te está escuchando en el bar o en el trabajo, no sabes si es partidiario o no, y, si todavía queda miedo en algunas localidades pequeñas, lo que no hay es la amenaza de que te vayan a poner una diana en casa por tener una opinión diferente", celebra el periodista. Una realidad a la que, por desgracia, precedieron 826 muertes.

Al asesinato de Juan María Jaúregui se suman los de Fermín Monasterio, el primer civil asesinado por la banda terrorista, o los de los políticos Isaías Carrasco y Gregorio Ordóñez. Jon Sistiaga someterá a análisis y diálogo también el caso de Miguel Ángel Blanco, que llenó España de manos blancas al aire, así como los de empresarios extorsionados o las terceras generaciones, que también tendrán un capítulo propio.

"Hablaremos de las víctimas invisibles, las nunca reconocidas, y veremos qué saben los jóvenes de ETA", resume el director, que contará con el testimonio de Meixabel Lasa, María Jaúregui, Jesús Eguiguren, Xabier Iraola, Ignacio Latierro, Margarita Robles, Juan Mª Atutxa, Miguel Lazpiur, pero también con exmilitantes de ETA arrepentidos como Ibon Etxezarreta o Mikel Azurmendi.

Víctima y verdugo, cara a cara

"En la película yo ni aparezco, porque me di cuenta de la transcendencia que podía tener otra narración, grabarlo de otra manera y dejar que los personajes se expresaran por sí mismos", define Sistiaga sobre el encuentro entre víctima y verdugo que da inicio a la serie. Para el periodista vasco, lo más difícil al abordar este documental ha sido "crear confianza". "A un exmiembro de ETA que lleva 18 años en la cárcel y que no ha visto tu trabajo, le tienes que convencer de otra manera. A la víctima, en dos cafés te dicen 'igual sí'. Pero a la otra parte te la tienes que ganar mucho más. Te tienes que ganar su respeto", afirma, convencido de que Etxezarreta "está muy contento con el resultado, porque transmite lo que él quería decir y cuál es su tránsito profesional, personal y vital".

Jon Sistiaga, al frente de 'ETA, el final del silencio'

"Ibon Etxezarreta es un tipo que no va a tener recibimiento en su pueblo cuando salga de la cárcel. Es alguien que ahora mismo vive en una tierra de nadie: para el resto de la sociedad española es un puto etarra y para los suyos es un traidor, es un arrepentido, es lo peor", define Sistiaga sobre lo que considera una figura "atípica", pero que, apunta, "es más común de lo que la gente piensa, solo que no se les ha dado la importancia que realmente tenían".

¿Qué saben los jóvenes sobre ETA?

En 2017, un estudio del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe reveló que el 47% de los universitarios vascos de primer curso desconocía quién fue Miguel Ángel Blanco. "Hace 22 años que murió Miguel Ángel Blanco y los universitarios que están ahora en primer curso tienen 18. Cuando tienen uso de razón para que alguien les diga quién era, ellos está con el WhatsApp", critica Sistiaga, preocupado por un recuerdo "muy necesario", y apela "a los que por edad sí saben quién es, a los que fueron a la manifestación" para que no caiga en el olvido un episodio tan negro de nuestra historia.

Movistar+ apuesta por la no ficción

'ETA, el final del silencio' es una muestra más de que Movistar+ sigue invirtiendo en la producción original de no ficción. Proyectos que, tal como apunta Sistiaga, "serían algo imposible en una cadena generalista". "Movistar+ te permite otros tiempos. Prometer a una víctima de ETA que le vas a decir un documental con tiempo, cuando ella tenga ganas, cuando quiera sentarse, que ese documental va a durar 50 minutos y no 30 segundos... Movistar es el sitio", reconoce agradecido por la confianza.

La apuesta de la plataforma por la no ficción proseguirá en diciembre con el estreno de una nueva entrega de 'Otros Mundos', de Javier Sierra, centrada en 'El misterio de los faraones'. Más tarde, ya en 2020, será el turno de 'El corazón del Imperio', de Santiago Posteguillo; 'El Palmar de Troya', de Israel del Santo; y 'Espías', de David Beriain. Pendiente queda el estreno de 'Bajo escucha. El acusado', tras cancelarse debido a la amenaza de los familiares de las víctimas del crimen de Almonte.