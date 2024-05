Por Beatriz Prieto |

La noche del martes 7 de mayo, los eurofans por fin pudieron disfrutar sobre el escenario de los quince primeros países en defender sus candidaturas para pasar a la gran final del Festival de Eurovisión 2024, en la primera semifinal. Una cita que inauguraron Chanel Terrero, Eleni Foureira y Eric Saade y que concluyó con la clasificación de diez de los artistas, lo que dejó fuera a Polonia, Islandia, Moldovia, Azerbaiyán y Australia..

Ucrania en la primera semifinal de Eurovisión 2024

Por primera vez,, a pesar de que los tres tenían garantizada su presencia en la final. Mientras,como concursante tras la actuación de apertura con Chanel Terrero Eleni Foureira y Eric Saade. Algo que no perjudicó en absoluto a Silia Kapsis y su "Liar", puesto que fue. Luxemburgo, por su parte, fue el país encargado de cerrar la ronda de actuaciones en su regreso al festival treinta años después.

El país regresó por todo lo alto, puesto que TALI y su "Fighter" consiguieron pasar a la final, después de que Irlanda, con Bambie Thug y su "Doomsday Blue", también recibiera la buena nueva. Mucho menos tuvo que esperar TEYA DORA, representante de Serbia, que fue la primera finalista confirmada con "RAMONDA", seguida por Portugal, de la mano de iolanda y su "Grito". Raiven y "Veronika", de Eslovenia, al igual que Ucrania con el dúo alyona alyona & Jerry Heil al ritmo de "Teresa & Maria" también consiguieron el apoyo de la audiencia para pasar a la final. Una lista de diez países que completan Lituania y Finlandia: el primero con Silvester Belt y "Luktelk", mientras que el segundo lo logró gracias a Windows95man y "No Rules!".

Países clasificados

1. Serbia: TEYA DORA, "RAMONDA"

2. Portugal: iolanda, "Grito"

3. Eslovenia: Raiven, "Veronika"

4. Ucrania: alyona alyona & Jerry Heil, "Teresa & Maria"

5. Lituania: Silvester Belt, "Luktelk"

6. Finlandia: Windows95man, "No Rules!"

7. Chipre: Silia Kapsis, "Liar"

8. Croacia: Baby Lasagna, "Rim Tim Tagi Dim"

9. Irlanda: Bambie Thug, "Doomsday Blue"

10. Luxemburgo: TALI - "Fighter"

✨ "Should've known that you are a liar

But I looked the other way"



Silia kapsis, representante de Chipre 🇨🇾, es la encargada de abrir esta primera semifinal de #Eurovision2024 con "Liar"#EurovisiónRTVEhttps://t.co/YdkwfmnEGP pic.twitter.com/BsF8PdnYsp — Eurovisión España - RTVE 🇪🇸 (@eurovision_tve) May 7, 2024

❤ "Gori svet, svaki cvet

gde su nestale lila ramonde



Lila ramonda

lila ramonda"



Teya Dora representa a Serbia 🇷🇸 con "Ramonda", una emocionante balada balcánica.#EurovisiónRTVE | #Eurovision2024https://t.co/YdkwfmnEGP pic.twitter.com/FaPdrUH3Ho — Eurovisión España - RTVE 🇪🇸 (@eurovision_tve) May 7, 2024

"Luktelk, luktelk

Dar vieną minutę, luktelk, luktelk"



Lituania 🇱🇹 con Silvester Belt apuesta por el rojo con su canción "Luktelk" en la primera semifinal de #Eurovision2024#EurovisiónRTVEhttps://t.co/YdkwfmnEGP pic.twitter.com/rkL9pFEpfw — Eurovisión España - RTVE 🇪🇸 (@eurovision_tve) May 7, 2024

🎤 "I, I, I know you're living a lie

I, I, I see the scars in your eyes

I, I, I know you're living a lie"



Bambie Thug, representante de Irlanda 🇮🇪, trae una de las propuestas más diferentes con "Doomsday blue"#EurovisiónRTVE | #Eurovision2024https://t.co/YdkwfmnEGP pic.twitter.com/NO87z3JhRl — Eurovisión España - RTVE 🇪🇸 (@eurovision_tve) May 7, 2024

🤩 "Z namy Mama Tereza i Diva Mariya

Bosi, niby po lezu, jshly po zemli

With us Mama Teresa, Diva Maria"



alyona alyona & Jerry Heil de Ucrania 🇺🇦, quieren pasar a la final de #Eurovision2024 con "Teresa & María"#EurovisiónRTVE #EuroSemi1https://t.co/YdkwfmnEGP pic.twitter.com/r4aKTkhslb — Eurovisión España - RTVE 🇪🇸 (@eurovision_tve) May 7, 2024

🕺 "Rim Tim Tagi Digi Dim Tim Tim

Gonna miss you all

But mostly my cat

Gonna miss my hay"



Baby Lasagna, representante de Croacia 🇭🇷 en #Eurovision2024, hace bailar al público del Malmö Arena con "Rim Tim Tagi Dim".#EurovisiónRTVE | #EuroSemi1 https://t.co/YdkwfmnEGP pic.twitter.com/9MATxwCJVP — Eurovisión España - RTVE 🇪🇸 (@eurovision_tve) May 7, 2024

💖 "Najdi me, rani me, brani me

Koga loviš, ko me zapustiš?"



Raiven, representante de Eslovenia 🇸🇮, canta "Veronika" con una puesta en escena artística.#EurovisiónRTVE | #Eurovision2024 | #EuroSemi1 https://t.co/YdkwfmnEGP pic.twitter.com/7dvz7niUKg — Eurovisión España - RTVE 🇪🇸 (@eurovision_tve) May 7, 2024

🤟 "No rules

It's how I live

How I find the wind beneath my wings

It's how I learn to fly"



Windows95man representa a Finlandia 🇫🇮 en #Eurovision2024 y pone a todo el mundo en pie con su canción "No Rules!"#EurovisiónRTVE | #EuroSemi1 https://t.co/YdkwfmnEGP pic.twitter.com/FW2YMuyfYw — Eurovisión España - RTVE 🇪🇸 (@eurovision_tve) May 7, 2024

"Bate a luz no peito e abre

Sou chama que ainda arde, ainda arde, ainda arde"



Iolanda, representante de Portugal 🇵🇹 en #Eurovision2024, canta "Grito", un tema que aborda el deseo de superar obstáculos emocionales.#EurovisiónRTVE #EuroSemi1https://t.co/YdkwfmnEGP pic.twitter.com/lwEJLUkqjO — Eurovisión España - RTVE 🇪🇸 (@eurovision_tve) May 7, 2024

"T'as plus d'argent

Pas d'élan

Tu vas vraiment

Droit vers la défaite"



🇱🇺 El gran retorno de Luxemburgo 🇱🇺 al festival, tras 31 años de ausencia, está protagonizado por TALI y su tema "Fighter".#EurovisiónRTVE #Eurovision2024https://t.co/YdkwfmnEGP pic.twitter.com/8WglB8iOhg — Eurovisión España - RTVE 🇪🇸 (@eurovision_tve) May 7, 2024

¿Quiénes se quedaron fuera?

En el lado amargo de la noche, cinco fueron las candidaturas que se quedaron fuera de la gran final: Polonia, Islandia, Moldavia, Azerbaiyán y Australia. El primero fue representado por LUNA y su "The Tower", que sumaba así su décima edición fuera de la final. Islandia, por su parte, se quedaba fuera por segunda vez consecutiva con Hera Björk y "Scared of Heights", en la que era su novena vez sin superar la semifinal.

Mientras, Moldavia sumaba su sexta vez sin pisar la final con Natalia Barbu y "In The Middle", más que Azerbaiyán, que sumaba solo su tercera vez sin tener ocasión de alcanzar el micrófono de cristal con FAHREE feat. Ilkin Dovlatov y su canción "Özünl? Apar". Electric Fields, por su parte, se convirtieron en los segundos representantes de Australia en quedarse a las puertas de la final con "One Milkali (One Blood)".