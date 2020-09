Jorge Fernández la lía con una pista en 'La ruleta de la suerte'

Está claro que en un programa como 'La ruleta de la suerte' todo puede suceder y prueba de ello es lo que los espectadores vieron este lunes 31 de agosto y es que una costumbre de su presentador Jorge Fernández hizo que resolver uno de los paneles que estaban en juego fuese mucho más sencillo de lo habitual ya que la pista que dio revelaba mucho más de lo que él creía inicialmente.

Jorge Fernández, en 'La ruleta de la suerte'

Todo sucedió en un panel que tenía como pista "Somos especiales". Como suele hacer habitualmente Fernández, este comenta brevemente la pista para aportar algún otro dato extra que pueda ayudar a los concursantes a resolver más rápidamente el panel. Por ello, este no dudó en decir que "cada uno de nosotros es único e irrepetible, y además somos muy especiales". Unas palabras que ayudaron, y mucho, a una de las concursantes a llevarse la victoria.

¿Por qué? Pues bien, Fernández sin quererlo dijo parte de la respuesta del panel y es que la frase que los concursantes debían adivinar era: "Cada persona tiene una risa única e irrepetible". Evidentemente, los concursantes a medida que avanzaba el concurso se empezaron a dar cuenta de que lo dicho por el presentador coincidía con lo que se iba a resolver pero optaron por seguir jugando e intentar ser el primero en adivinar el resto de la frase y así llevarse el ansiado bote.

"¡La he vuelto a liar!"

Una vez resuelto, el propio Jorge Fernández justificó su error. Este contó que tiene la costumbre de no leer la respuesta de los paneles para jugar también en directo con los concursantes y fue al fijarse en la respuesta cuando se dio cuenta que su explicación del panel contenía la propia respuesta. "Lo miro y digo: ¡Ahí va! ¡La he vuelto a liar!", afirmó entre risas Fernández, antes de preguntar a los concursantes si se habían dado cuenta. Uno de ellos confesó que efectivamente, sí se había percatado de lo sucedido. En definitiva, un divertido momento que no tuvo mayores consecuencias en el programa.