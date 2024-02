Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Jorge González llegó a la final del Benidorm Fest 2024 siendo uno de los favoritos para llevarse el micrófono de bronce y, por consiguiente, para representar a España en el Festival de Eurovisión 2024. Sin embargo, tras sumar las puntuaciones del jurado, el voto demoscópico y el televoto, Nebulossa se alzó con la victoria y llevará su canción 'Zorra' hasta Malmö el 11 de mayo.

Jorge González en el Benidorm Fest 2024

Tan solo un día después de la celebración de la gala final del certamen, Jorge González. Una vez en plató, Makoke ha querido preguntarle pordesde que se conoció el nombre de la representante de España en Eurovisión. Y es que,

"¿Se puede ver? (...) Independientemente de los resultados, el cariño que nos tenemos entre todos, te puedo asegurar, que va por encima de los puestos y de quién va y quién no va. A los representantes de este año en el Festival de Eurovisión los adoramos todos y te puedo asegurar que fueron aplaudidos por todos. Si ha decidido la gente que vaya, tiene que ir. Pero yo quiero ver esas imágenes", ha explicado el participante, que ha recibido el respaldo de Emma García: "Esto te hace daño si no ha sido así". "Te aseguro que yo aplaudo, estoy seguro", reafirma González.

Jorge González culpa al jurado

En su aparición en el programa de Telecinco, el cantante también ha hablado sobre la baja puntuación que le ha dado el jurado y sobre el apoyo que recibió por parte de los seguidores del Benidorm Fest: "Es una realidad que a mí el jurado es el que me baja para no tener muchas opciones por mucho que fuese favorito del público. (...) Con una puntación tan baja, por muy favorito que seas del público, no ganas".