Por Rubén Rodríguez Tapiador

En la noche del sábado 3 de febrero, se llevó a cabo la celebración de la Final del Benidorm Fest 2024. Tras las actuaciones de los 8 artistas que consiguieron clasificarse en la Semifinales, llegó el momento de conocer la puntuación del jurado, que hizo que empataran en la primera posición St. Pedro y Nebulossa. Por otro lado, el demoscópico apostó por Jorge González y Angy Fernández. Finalmente, gracias a las llamadas y mensajes del público, Nebulossa se hizo con la victoria y representará a España en el Festival de Eurovisión 2024.

Nebulossa en la Final del Benidorm Fest 2024

Después de conocer la identidad del artista que intentará hacerse con el micrófono de cristal en Malmö,, compositor de 'SloMo'. El artista ha publicado un tuit en X, anteriormente Twitter, dando por muerto al festival:

Tras despertar la polémica, el cantautor ha decidido borrarlo y ha compartido otro menos contundente: "Nebulossa es brutal y 'Zorra' es un temazo que lo va a reventar. Me parecen brutales y les doy mi más sincera enhorabuena. En cuanto al Benidorm Fest y el tuit que borré, sinceramente, me pareció que el voto del jury no fue nada justo con algunas actuaciones y me enfadó la verdad". Pese a estas palabras de Leroy Sánchez, hay que recordar que su candidatura de 'SloMo' con Chanel ganó gracias a los puntos del jurado.

Chanel Terrero, disgustada con el Benidorm Fest

Otra de las polémicas de la noche ha tenido que ver precisamente con Chanel Terrero, quien consiguió un tercer puesto en Festival de Eurovisión 2022 con la composición de Leroy Sánchez. Y es que, en la Final, Abraham Mateo ha interpretado el tema 'Clavaito' sin la ganadora de la primera edición del Benidorm Fest. Ante esa situación, la artista no se ha quedado callada y ha lanzado un mensaje en sus redes sociales: "Se canta "Clavaito" en el BenidormFest 2024 sin mí. Me parece una falta de respeto a los eurofans y a mí, por supuesto".