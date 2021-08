Han pasado 15 años desde que conocimos a un jovencísimo Jorge González como concursante de 'Operación Triunfo 2006'. Desde entonces, no ha dejado de trabajar y luchar por labrarse una carrera como cantante, participando en talent shows como 'La Voz' o 'Tu cara me suena', donde se convirtió en el ganador de la octava edición. Aunque no logró representar a España en Eurovisión tras pasar por dos preselecciones nacionales, sí lo hizo en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar (2018) y acaba de repetir en el concurso musical New Wave 2021, celebrado del 19 al 25 de agosto en Sochi (Rusia).

El madrileño logró brillar con fuerza en el certamen, interpretando dos versiones y su single "Hasta que llueva", siendo valorado con excelentes calificaciones por el jurado al sumar 257 puntos. Tras una reñida noche, González consiguió una fantástica tercera posición y se alzó con la medalla de bronce. Finalmente, el representante de Armenia, Saro, se llevó la victoria de New Wave 2021 al conseguir un total de 267 puntos en la final.

FormulaTV ha hablado con Jorge González tras su aventura en Rusia para conocer todos los detalles de su participación en New Wave y cómo se siente con su tercer puesto. Además, el cantante opina sobre su posible participación en la preselección de España para el Festival de Eurovisión 2021 con el regreso del Festival de Benidorm.

¡Enhorabuena por tu fantástico puesto! ¿Cómo te sientes con este triunfo?

¡Supercontento! Conseguí tener puntuaciones muy altas y estuvo muy reñido hasta el último momento. Ha sido cuestión de puntos y, finalmente, fue el bronce lo que traje para España. Había rivales muy buenos y, si lo pienso, me digo que ha sido una pasada que me tocase subir al pódium

New Wave ha sido una experiencia increíble

Se puso en contacto conmigo un representante que suele llevar a cantantes a festivales, como este año San Marino en Eurovisión. Me propuso ir a un festival a la altura de este por los países del este y me hizo mucha ilusión.

¿Cómo has vivido estos días en Rusia con tus compañeros? ¿Qué tal el idioma?

No hablar otro idioma ha sido un problema para relacionarme. Aun así, todos querían aprender español, les encanta y eso solo lo vemos cuando estamos fuera. Ha sido una experiencia increíble.

Sergey Lazarev me dijo que soy una superestrella

Sergey me dijo que soy una superestrella y que ha disfrutado mucho con mis actuaciones. Además, ellos siempre me dieron la máxima puntuación.

El certamen tiene una mecánica diferente a otros certámenes como Eurovisión. Cuéntanos un poco cómo funciona y qué te llevó a seleccionar las tres canciones.

La mecánica consiste en tres noches, con tres canciones repartidas en canción internacional, canción nacional de mi país, que sea muy popular, y el tema original. Ellos elegían más o menos qué era lo mejor y acordamos esas canciones, porque para España sería más llamativo.

¿Qué te ha parecido la victoria de Saro, representante de Armenia?

Saro es un cantante muy bueno, luego es cuestión de gustos y parecía que estaba destinado a ganar. Cuando llegamos solo veíamos banderas de Armenia, porque viven tan cerca que el público era casi suyo (risas). ¡Le doy mi sincera enhorabuena!

Me encantaría ir a Eurovisión, pero no creo que me presente al Festival de Benidorm

Me encantaría ir porque, sobre todo, he demostrado que nuestro arte les encanta con todas las palabras. A veces nos volvemos locos por buscar cuál será la mejor opción y, como veis, lo español sí gusta y mucho, guste o no a los eurofans, para los que no soy de su agrado. Me encantaría ir a Eurovisión 2022 pero no creo que me toque, ni creo que pueda contar con el apoyo. Así que no creo que me presente al Festival de Benidorm.