Jorge González, ganador de 'Tu cara me suena 8'

La noche del viernes 8 de enero, la octava edición de 'Tu cara me suena', casi después de un año tras su estreno, el 10 de enero de 2020. Una circunstancia excepcional a causa de un año excepcional, que no impidió que los finalistas y sus compañeros, al igual que los distintos invitados, disfrutaran de una final por todo lo alto, en directo, en la que Jorge González se convirtió en el ganador.

Cristina, Jorge y Nerea, finalistas de 'Tu cara me suena 8'

"Tenía mucho miedo, porque sabía que me tenía que enfrentar a retos que no iba a poder hacer, o eso creía", confesaba el madrileño, ver el vídeo de su casting para ingresar en el programa, donde le había asombrado "el liderar cada semana donde todos lo hacen tan bien". "He pasado de no tener nada a todo esto", destacó el artista, quien señaló que "tengo que creer más en mí, porque yo no creía que podía conseguir tantas cosas", antes de subirse al escenario para imitar a Antonio Orozco interpretando su tema "Mi héroe".

Al concluir las actuaciones de los cinco finalistas, los Gemeliers Jesús y Daniel Oviedo; Nerea Rodríguez, Cristina Ramos, Rocío Madrid y el propio Jorge, el programa dio a conocer los porcentajes hasta entonces, momento en el que las tres posiciones quedaban a apenas un uno por ciento de distancia, con un 29%, un 28% y un 27%. Sin embargo, en el lado opuesto de la moneda, Manel Fuentes procedió a anunciar a los concursantes que se quedaban en cuarta y quinta posición, con un once y un seis por ciento de los votos: los Gemeliers y Rocío, respectivamente, quienes se mostraron muy satisfechos con la experiencia y con su trabajo a lo largo del concurso.

"Es un regalo que me ha hecho la vida

Jorge González, emocionado al convertirse en ganador de 'Tu cara me suena 8'

Tras una prórroga en las votaciones, finalmente se dieron a conocer los resultados definitivos, en los que Ramos ocupó el tercer lugar con un 30% de los votos. "Gracias por todo su cariño, por estar siempre al pie del cañón, porque yo sin ustedes no soy nadie", declaró la artista, dejando el duelo final entre Nerea y Jorge, quien enseguida apostó por la victoria de su compañera, convencido. "Nadie tiene ni idea de lo que va a pasar, y creo que es algo muy guay de esta edición. En otras está más claro quién va a ganar", observó por su parte Rodríguez, nerviosa, especialmente cuando los porcentajes se situaban en un 36% y un 34%.

La noticia de su victoria, de hecho, pilló totalmente desprevenido a Jorge, cuya sorpresa fue más que evidente al oír su nombre en boca de Fuentes. "Esto es un regalo que me ha hecho la vida", confesó el ganador, emocionado. "Es increíble, los sueños se cumplen, de verdad. Solo hay que perseguirlos. Yo soy un ejemplo", declaró González, feliz, antes de ofrecer parte del premio de 30.000 euros a Conciertos Solidarios, y repartir el resto con todos sus compañeros. "Hemos ganado todos y hay mucha gente que lo necesita, entonces todos vamos a donar lo que hayáis pensado", afirmó el ganador, antes de volver a actuar. "Estoy muy contenta porque el programa ha sido precioso", declaró por su parte Nerea, segunda clasificada, agradecida con "la gente que me ha votado, porque aún me sigue pareciendo impactante que haya gente que se moleste en votarme a mí".