Jorge Javier Vázquez amenaza a 'TardeAR' con ocupar "muchísimas horas" en Telecinco

Por Toño García Rodríguez |

Hace apenas unos días que Telecinco confirmaba la producción de 'El diario de Jorge', un programa diario conducido por Jorge Javier Vázquez que supondrá el regreso del presentador a la franja vespertina. Producido por Mediaset en colaboración con Boomerang TV, buscará historias de personas anónimas que serán contadas a través del humor, la emoción o incluso el enfado. Se tratará, en definitiva, de la recuperación del mítico 'El diario de Patricia'.

Posado de Jorge Javier Vázquez en Mediaset

Ahora, a través de su blog en la revista Lecturas, Jorge Javier Vázquez ha compartido con sus lectores: "La labor de una productora es entusiasmar al presentador con un proyecto. En mi caso les digo que no se esfuercen:". El catalán se encuentra ilusionado con el inicio de la producción y no duda en elogiar el trabajo del equipo: ". Otra cosa distinta es de qué manera acepte la audiencia la propuesta".

A pesar de ser algo poco habitual, Telecinco estrenará el nuevo espacio durante las vacaciones de verano, algo que a Vázquez le genera más emoción: "Me entusiasma todavía más hacerlo en pleno verano, porque consigue meterme en el cuerpo un nerviosismo de principiante que me pone muchísimo".

Además, aprovecha para lanzar un mensaje que podría interpretarse como un dardo a Ana Rosa Quintana. "Llegamos nosotros con la ilusión de que 'El diario de Jorge' rellene muchísimas horas de televisión", escribe, sabiendo ya que la cadena recortará la duración de 'TardeAR'. ¿Supondrá esto una amenaza para el formato de Ana Rosa Quintana?

Solo Jorge

Respecto al nombre del programa también se ha pronunciado el presentador. Considera un acierto eliminar el apellido para estar más cerca del público: "Me gusta que el programa se llame 'El diario de Jorge' y no de Jorge Javier. Una vez que el público se ha aprendido mi nombre –y no era fácil– me encanta que el programa utilice aquel con el que me conoce mi gente más cercana". El catalán cree que así los espectadores le verán "como un vecino y no como un presentador".