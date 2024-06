Por Mario de Hipólito de Sande |

La llegada de Jorge Javier Vázquez a las tardes de Telecinco no está dejando indiferente a nadie. En primer lugar a Sandra Barneda y a César Muñoz, quienes se quedan sin su programa 'Así es la vida', para hacer hueco al nuevo 'Diario de patricia' de Vázquez. Pero quien también se verá afectada será Ana Rosa Quintana, ya que el nuevo programa se alargará hasta las 17:30 horas.

Ana Rosa Quintana en 'TardeAR'

Actualmente, ' TardeAR ' comienza alrededor de las 17:10 horas, por lo que el programa de la madrileña estaría cediendo unos minutos al formato a cargo del de Badalona, según recoge Informalia . Sin embargo,, su principal competencia. Además, se debe tener en cuenta quey tomar nota para futuras decisiones en septiembre.

A pesar de la aparente rivalidad entre Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana, el hecho de que el primero le quite minutos de emisión a la segunda no será motivo de disputa. Al programa de Quintana le beneficiará enfrentarse directamente con 'Y ahora, Sonsoles', ya que cada vez están más cerca de coincidir en los mismos horarios. Esto es positivo para la madrileña, pues no está alcanzando las audiencias que desearía y su competencia con Antena 3 es evidente.

Jorge Javier se vuelve a hacer con Telecinco

Después de una temporada apartado de los medios y de haber sido excluido hasta de presentar 'GH VIP 8', Vázquez ha regresado con fuerza y parece que su vuelta es definitiva. La audiencia, que siempre tiene la última palabra, ha respaldado su regreso con cifras de audiencia impresionantes, números que Telecinco no había visto en mucho tiempo. Gracias a este éxito, se ha decidido que el catalán vuelva a estar al frente de 'Supervivientes All Stars' este verano, a lo que se suma el hecho de que tendrá un nuevo programa en las tardes.