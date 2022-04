José Antonio Avilés ha vivido un momento "tierra, trágame" en pleno directo, cuando estaba trabajando en 'Viva la vida'. Todo parecía ir genial cuando su compañero de redacción Sergio Silva bajó a plató a dar una información sobre el posible romance entre Sara Carbonero y otra persona, justo después de su ruptura con Kiki Morente. No obstante, el cordobés vio esto como una oportunidad para poder ligar con el periodista.

Sergio Silva, en su intervención en 'Viva la vida'

"Hay diversión con su acompañante, cariñitos... Se lo pasan bien", decía el joven, que lanzaba pistas a Emma García sobre la posible identidad del nuevo hombre en la vida de la periodista. Por su parte, Isabel Rábago tomó esta frase y le lanzó de vuelta una pregunta al miembro del equipo: "¿Como me puedo divertir yo con Avilés?", a lo que recibió como respuesta un "no, un poquito más entretenida".

Aunque al concursante de 'Supervivientes 2020' no parecía quedarle muy claro su rechazo, Silva siguió echando leña al fuego: "Como nos podíamos divertir tú y yo". Esto provocaba las risas y el rubor de Avilés, que no dudaba en seguirle el rollo: "¡Pues vamos a divertirnos mientras!", decía, que se llevaba el definitivo rechazo del periodista: "No, Avilés. Yo tengo mucho trabajo arriba. Lo siento".

La visión del resto de colaboradores

Alejandra Rubio no pudo parar de reír, afirmando que al andaluz "le habían dado calabazas". No obstante, aunque otros como Terelu Campos o Emma García también se rieron, esta última no dudó en ayudar a salir del paso a Silva, a quien invitó a volver luego más tarde a plató para traer toda la información del entorno de Carbonero.