José Antonio Avilés habló en 'Viva la vida' sobre las pérdidas de peso que ha experimentado desde 2020. Antes de entrar en 'Supervivientes', el colaborador se sometió a un proceso de adelgazamiento en un balneario especializado en Asturias, donde perdió cinco kilos. Posteriormente, tras varios meses en Honduras, Avilés bajó 13 kilos, siendo el concursante de su edición que más adelgazó.

José Antonio Avilés, en 'Viva la vida'

El colaborador aclaró en plató que "el cambio físico ha sido también necesario por salud". "Gracias a 'Supervivientes' descubrí un problema que tenía de salud, que a mí en España no me había dado la cara. Tiene que ver con el peso y es bastante fastidiado porque el problema es que cuando mi cuerpo llega a un peso, mi hígado no metaboliza de la misma forma que sí metaboliza cuando tengo otro peso, porque suelo tener el hígado graso", confesaba ante sus compañeros de programa.

Avilés explicó en qué consiste su problema de salud: "Cuando rebaso los 90-91 kilos, ya mi cuerpo empieza a engordar y a engordar, y mi metabolismo se ralentiza. Lo que a ti te engorda un bollito de pan, a mí me engorda tres veces", narró el colaborador. Esta cuestión de salud es una de las que ha provocado el radical cambio físico de José Antonio Avilés en estos últimos meses.

Sus otros retoques

Además de su pérdida de peso, el gran cambio de Avilés se debe a otros retoques. En primer lugar fue un injerto de pelo y más tarde su "renovación" de la dentadura, aunque también se ha hecho otros más sutiles, como inyectarse bótox en la frente o una micropigmentación de la zona donante de pelo. Tal y como confesó en el programa, Avilés se acaba de someter a una cirugía para ponerse un balón intragástrico y así seguir poniendo remedio a su problema de salud.