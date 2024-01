José Antonio Avilés estalla en 'Así es la vida' y César Muñoz le tiene que parar los pies

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

José Antonio Avilés se ha hecho un hueco en la pequeña pantalla gracias a su histrionismo en su intervenciones. Sin embargo, hay momentos en los que se pasa de frenada y sus compañeros se cansan de tener que debatir con él e, incluso, los espectadores se hartan de él, como sucedió en la octava edición de 'GH VIP' de la cual le expulsaron con un 85% de los votos.

César Muñoz y José Antonio Avilés en 'Así es la vida'

En el primer programa de ' Así es la vida ' del 2024, César Muñoz . Todo ha surgido cuando el formato de Telecinco ha comenzado a hablar de los conciertos de Isabel Pantoja . En ese momento, Carmen Borrego . En cambio, José Antonio Avilés no ha querido tomar la información de su compañera y ha empezado a dar la que él tenía de la promotora.

"Es que yo no estoy hablando de la productora, es que yo he hablado de Hacienda. No pongas en mi boca lo que yo no he dicho", ha explicado la hermana de Terelu Campos. Tras esto, José Antonio Avilés ha acusado a la compañera de dar "información sesgada" a los espectadores. "¡Para no contar nada y estar toda la tarde sin contar nada, mejor cállate!", ha comentado el colaborador, lo que ha hecho que Cesar Muñoz intervenga: "Es que no podemos empezar con voces. Calma".

César Muñoz calma al colaborador

No obstante, el histrionismo del colaborador no ha cesado en ese momento de la tarde, puesto que cuando han comenzado a comentar el nacimiento del hijo entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne ha vuelto a surgir. De hecho, el presentador ha tenido que levantarse para relajarle: "Yo te pido que hables un poquito más despacio, que la gente en casa también lo agradece". Finalmente, la emisión ha terminado con Carmen Borrego negándole un beso a José Antonio Avilés y avisándole de que le había "bloqueado de por vida".