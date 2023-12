Por Beatriz Prieto |

Con el 2023 llegando a su final, lo más habitual es hacer balance de estos doce meses, algo que la presentadora Sandra Barneda ha querido compartir con sus seguidores a través de su cuenta de TikTok, donde además de señalar las cosas buenas de este año, también ha recordado sus complicados comienzos al frente de 'Así es la vida', tras la abrupta cancelación de 'Sálvame'.

Sandra Barneda junto a su compañero César Muñoz en 'La que se avecina'

"Por primera vez, hablo de cómo me he sentido este año.", escribía la catalana, junto a su vídeo publicado en Tiktok, en el que comenzaba confesando que "ha sido un año de reemprender el vuelo". "Venía de unos años jodidos, de recaídas, de no encontrarme a mí misma.", reconoció Barneda. La presentadora de ' La isla de las tentaciones ' abordó entonces "las cosas positivas": "y el amor, porque yo empecé un poco descreída en él, me ha acompañado".

"Ha sido un año de muchos giros inesperados", procedió Barneda, al centrarse en el ámbito laboral, con un 2023 que "me ha dado sorpresas duras", puesto que "algunas veces he estado en cruzadas que no eran mías, y en medio de esa cruzada he tenido que defenderme y defender lo que estaba haciendo", en una clara referencia al fin de 'Sálvame', las quejas de sus seguidores y los posteriores cambios en los que ella misma se vio envuelta, como el hecho de que 'Así es la vida' tomara el relevo del mítico formato en las tardes de Telecinco.

"Había mucha presión"

"Críticas injustas, pero que me han enseñado mucho", apuntó la catalana, quien reconoció que "a mí me cuentas que voy a vivir un momento tan clave y estar ahí en medio del triángulo de las Bermudas, no me lo esperaba". "En algún momento pensé que no podría con la presión, porque había mucha", recordó Barneda. De hecho, la presentadora confesó haber pensado que "lo dejo. No estoy disfrutando, no me encuentro bien".

"Pero son esos picos que, si los pasas, aprendes mucho. Creo que he salido reforzada y que ha sido tan heavy la experiencia, que para mí ha sido el gran aprendizaje de: 'Suelta, no sabes lo que va a pasar, no depende de ti'. Y desde ahí relaja y disfruta, tía, no te des tanta caña", concluyó la también presentadora del efímero 'La última noche', que tomó temporalmente el relevo de 'Viernes deluxe', con un balance del 2023 "muy positivo".