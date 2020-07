José Corbacho se somete a un trasplante de riñón a causa de su insuficiencia renal crónica

José Corbacho lleva gran parte de su vida sufriendo una insuficiencia renal crónica, tal y como ha revelado él en su cuenta de Instagram. El cómico no había hecho público nunca este dato hasta el pasado 21 de julio, cuando se cumplía una semana de haberse sometido a un trasplante de riñón para tratar de paliar la enfermedad que sufre.

José Corbacho

Corbacho ha compartido una publicación en redes en el hospital en el que cuenta qué le ocurre. "Hace tres años me comunicaron que mi insuficiencia renal crónica me llevaría a tener que pasar por un trasplante de riñón. Y ese momento ha llegado", relata. Además, recuerda cómo fue su primera visita al médico: "Recuerdo hace cuarenta años mi primera visita a la Fundació Puigvert. Nos recibió el Doctor Puigvert, vestido con su característica pajarita, que me arrancó una sonrisa cuando explicaba que no podía llevar corbata porque siempre acababa metiéndola en los frascos de orina de los pacientes que visitaba".

Para el que fuera aspirante de 'MasterChef Celebrity', la salud es algo "íntimo, privado y personal", razón por la que ha mantenido en secreto su estado de salud toda su vida. Además de agradecer a todo el equipo médico su labor, hacía un llamamiento a la población para que se cuidaran y se protegieran en plena pandemia de coronavirus, para que no creyeran que "la salud es algo que se nos da de por vida, sin darnos cuenta que es lo que más echamos de menos cuando nos falta".

Su hermana, su donante

José Corbacho recibía hace tan solo unos días un trasplante de riñón por parte de su hermana Yolanda. En la publicación de Instagram, aprovechaba para darle las gracias por "su generosidad infinita", ya que "le debe la vida". En suma, ha desvelado que el trasplante ha ido muy bien y que todos los avances parecen ser positivos".