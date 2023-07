José Mota patina con un polémico sketch perpetuando la confusión entre orientación sexual e identidad de género

Por Redacción |

José Mota ha vuelto a La 1 con un nuevo formato y lo ha hecho con bastante éxito, liderando con un 12,5%, sacándole bastante ventaja a las propuestas de la competencia. El programa gustó, pero en el sketch final, el presentador patinó un poco como le han indicado en las redes sociales.

Sketch de José Mota

Esta entrega acabó con la sección "Canciones del verano, políticamente correctas", donde Mota se disfrazó de Raffaella Carrà para versionar "En el amor todo es empezar" pero cambiando este título por "En el amor yo soy pansexual". El tema es que mezcló la orientación sexual con la identidad de género,que existen en la sociedad.

"Si eres hetero y no estás seguro ser no binario no está tan mal. Prueba de todo, no te dé apuro, igual descubres que tú eres trans", decía la letra de esta versión de Mota banalizando estos temas. Pero eso no era todo, pues la letra seguía con algunas estrofas muy similares.

"Prueba a ser LGTBI"

"Si con tu sexo no estás contento y no te acabas de definir, tú no te cortes, vive el momento, y prueba a ser LGTBI". Sí, dice "prueba", como si fuera una moda. Finalmente, también comenta "Y seas normativo o gay, es mejor cuando somos más" y está claro que es humor y que la intención es divertir, pero si se hace corrigiendo unas ideas erróneas que tiene mucha gente, habría sido mejor que contarlo así.