La noche del jueves 20 de julio, La 1 estrenó su nuevo programa 'José Mota Live Show', a cargo de José Mota y Patricia Conde, en el que ambos recibieron en la recta final a Santiago Segura. Como es habitual, el director acudió al programa luciendo una camiseta promocional de su última película, "Vacaciones de verano", algo que los encargados del formato decidieron ocultar durante la emisión y que no pasó desapercibido a los espectadores.

'José Mota Live Show' oculta los logos de las camisetas de sus invitados, pero no el de la que sostiene Patricia Conde

, celebraba Mota al recibir a Segura, con una camiseta totalmente negra y. El director bromeó entonces con el hecho de que "el único territorio donde ' Misión Imposible ' no fue la primera el día de su estreno, fue en España" y el posible pique de Tom Cruise , confirmó Mota, dando paso en ese momento a Marta González de Vega Cristina Gallego , compañeras de reparto de la película junto a Conde y Segura.

En el caso de ambas actrices, estas también lucían camisetas sin logotipos, una azul y la otra, naranja, con un evidente borrón en la zona del pecho, que ocultaba el logotipo de la película de la que acababan de hablar. Una estrategia que se repetía en la prenda azul que Conde lució sobre su vestido unos minutos, y cuyo logo, aunque incomprensible, se podía vislumbrar en esos momentos en los que la presentadora se situaba de perfil o sostenía la camiseta doblada con una mano.

#MotaLive Si no pueden llevar las camisetas con la publi de la película para qué se las ponen? Menuda chapuza de pegote

A @SSantiagosegura le están censurando la publi de la camiseta de la manera más cutre que he visto en mi vida . #motalive #VacacionesDeVerano pic.twitter.com/G5ELg8ztf3

Las camisetas de @SSantiagosegura y Cristina Gallego pixeladas para que no se vea el título de la peli, #VacacionesDeVerano , y eso que lo han dicho... #MotaLive pic.twitter.com/Iei0ZpHTa4

Hola vestuario de #MotaLive ? No os han dicho las marcas que no pueden convivir en @rtve ? Qué son esos parches pixelados? Suerte que de LIVE solo tiene el nombre, eh?

Vale entiendo que al ser una cadena pública no se puede hacer publicidad, pero @JoseMotatv no sabía que no se podía hacer de #VacacionesDeVerano pa decirle a su amigo @SSantiagosegura: "oye Chato poneros otras camisetas ya que el programa es grabado" #motalive pixelado chapucero pic.twitter.com/AI3PlJYZKw