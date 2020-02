Josema Yuste, tajante en 'laSexta Noche': "Hay programas de mujeres que van provocando y nadie dice nada"

Los humoristas Josema Yuste y Santiago Urrialde han acudido al plató de 'laSexta noche' para promocionar su nueva obra de teatro, "Sé infiel y no mires con quién". Siguiendo la línea de contenidos del programa, basado en el análisis de la actualidad y la política, Iñaki López ha querido que los invitados reflexionasen sobre los límites del humor, que han cambiado en los últimos años debido a la transformación de la sociedad española.

Josema Yuste durante su visita a 'laSexta Noche'

López les ha mostrado un vídeo protagonizado por el dúo cómico Martes y Trece que salió a la luz en los 90 y que parodia a un anuncio en el que salía una mujer semidesnuda. En el sketch cómico, Yuste interpretaba a un obseso sexual que agredía sexualmente (metiéndole la mano en sus genitales) a una mujer que vestía igual que la protagonista del anuncio. El humorista ha explicado que no le cabe "ninguna duda" de que muchos de estos chistes y gags cómicos no podrían darse actualmente, pero que esta parodia en concreto sí se vería: "Esto existió hace 108 años y no se puede equiparar la España de hoy a la de hace 35 años".

Urrialde también se quiso pronunciar sobre esta cuestión: "Me sorprende que quiten este anuncio, por ejemplo, y luego haya realities donde se vea a la mujer haciendo prácticas manuales y otro tipo de cosas". Una afirmación que hizo que Yuste apostillara: "Hay programas de televisión ahora mismo de mujeres que van provocando no, lo siguiente, y nadie dice nada. Es así".

Arremete contra las redes sociales

Yuste y Urrialde han confesado no tener redes sociales y estar al margen de las críticas que algunos ofendidos con ciertos chistes vierten en ellas. "Me importa un carajo", ha sido la respuesta que ha dado Yuste a los que le critiquen a través de las redes por su forma de hacer humor o por sus opiniones personales. "Si alguien se ofende, lo siento", ha dicho el cómico, que no está dispuesto a "encorsetarse" por miedo a que le "pongan verde" en Twitter.

Sin pelos en la lengua, Yuste ha afirmado que piensa que "las personas normales" no se hacen "pajas mentales" sobre las polémicas que se forman en torno al humor. "La gente de la calle no se hace esas pajas mentales que se hacen algunos tuiteros y algunos políticos, que de pajas mentales tienen muchas. Hay que actuar con mucha más naturalidad. No pasa nada, no se mata a nadie", ha opinado el humorista.