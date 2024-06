Por Alejandro Burrueco Marín |

En julio de 2022, el programa 'Estudio Estadio' dio un giro radical al prescindir del mítico periodista deportivo Juan Carlos Rivero, tal y como decidió la dirección de Deportes de RTVE encabezada por Arsenio Cañadas y Javier Grima con José Manuel López Tornero como presidente de RTVE. Se intercambió por el presentador Paco Caro junto con gran parte del equipo, pero con la nueva temporada Rivero se vuelve a poner al frente del formato.

Juan Carlos Rivero comentando los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016

, pero se declaró que se quería modificar la imagen del formato extrapolando a otras disciplinas deportivas, puesto que estaba sobre todo focalizado en el fútbol. El Mundo ha informado de la restitución de Rivero, que. El antiguo equipo de edición también volverá, aunque todavía no se sabe nada de los antiguos colaboradores.

Rivero también ha vuelto a recuperar el cargo que perdió el año pasado como comentarista de los partidos de la Selección Española, gracias a la nueva directora de Deportes de RTVE. "Rosana Romero confía en mí y me ha recuperado para el fútbol de selecciones, cosa que le agradezco muchísimo porque llevaba desde 2007, cuando se retiró José Ángel de la Casa, y estaba encantado", ha narrado al portal mencionado.

Las polémicas de Rivero

Una de las críticas más grandes que se le achacan al periodista a lo largo de los años es que no conoce los nombres de los futbolistas y se ha confundido repetidas veces en directo: "Me equivoco con los nombres mucho menos de lo que dicen y no más que el resto de narradores". Durante el partido de España y Albania de la actual Eurocopa Rivero ha vuelto a dar la razón a sus detractores al confundir a Ferrán Torres, al que además confundió de apellido, con Jesús Navas.