Juan Dávila, el actor que anima al público en 'La última noche' a base de humor, ha sido el protagonista inesperado en la entrega emitida el 11 de agosto en Telecinco. El programa conducido por Sandra Barneda abría un espacio que planteaba el tema de la adicción de los jóvenes españoles a la cirugía estética, y para ello contaron con la intervención de varios invitados del público que narraron su experiencia.

Juan Dávila en 'La última noche' con Sandra Barneda

Todo parecía fluir con normalidad hasta que el humorista hizoa una de las invitadas:. La incredulidad entre alguna que otra risa del público se manifestó con la intervención de otro invitado, que no dudo en afear las palabras de Dávila:. Mientras, Tamara Lago, la "víctima" de la salida de tono, añadía que había "quedado feo".

Pero lejos de mejorar la situación, Dávila decidió ir más allá, refiriéndose al otro invitado así: "Al igual que a él, que lo veo estirado, le preguntaría si se le han subido los huevos, porque eso a mí me interesa". La respuesta del aludido no tardó en llegar, apuntando a la conductora del programa: "No sabía que era un programa de humor, pensaba que era un programa serio, Sandra Barneda". La presentadora, atónita, se dirigió a su compañero: "Yo no te digo lo que se me está cayendo esta noche de escucharte, Juan, porque madre mía... Hay veces...".

La actualidad marca el hilo conductor

El debate en 'La última noche' sobre el abuso de la cirugía estética entre los jóvenes españoles ha surgido a raíz de la trágica actualidad informativa. Los medios han colapsado en los últimos días con infinitos titulares sobre el caso de Daniel Sancho por el asesinato del cirujano plástico Edwin Arrieta, cuya profesión ha servido para hilar la temática del contenido del programa.