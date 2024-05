Juan José Ballesta se defiende de las acusaciones por agresión sexual: "Es mentira todo"

Por Toño García Rodríguez |

El verano de 2023, una mujer denunciaba una presunta agresión sexual por parte del actor Juan José Ballesta. Según la denuncia, tras salir de fiesta, fueron a un banco para sacar dinero y supuestamente comprar heroína. Según afirma, en plena calle, el actor, mientras estaban sentados en la acera, la habría agredido sexualmente. Añadía, por otro lado, que pocos días antes un amigo de Ballesta la retuvo en su casa y también se produjo una agresión. Esta denuncia se produjo desde la planta de psiquiatría de un hospital, pues la denunciante padece esquizofrenia paranoide.

Juan José Ballesta en 'MasterChef Celebrity'

El programa ' Código 10 ' ha mostrado en exclusiva. En ellas, el magistrado, tras relatar los hechos denunciados, preguntaba a Ballesta por su relación con la presunta víctima: "¿No ha coincidido con ella en el barrio?". Ante esta pregunta, el acusado afirma no conocer a la mujer de nada:

Además, aunque admitió conocer al otro hombre acusado por la mujer, no recordaba si lo había visto aquel día. "Siempre que le veo, le saludo pero no tengo nada más allá", declaraba Ballesta. Añadió, por otra parte, que fue esta persona quien le avisó de la denuncia: "Me llamó y me dijo que me iba a llegar una notificación que a él le habían notificado, bajé y me encontré con este asunto, pregunté a todos mis allegados y no la conocemos nadie de mi entorno".

"Mentira todo"

El juez se interesó entonces por conocer si el actor sospechaba de algún motivo que hubiese llevado a la mujer a denunciar en caso de no ser cierta la presunta agresión. "Yo no sé si es por lo económico o porque la muchacha está mal, pero no tengo nada que ver con esto", respondía el actor, que señalaba todo como una farsa: "Es completamente mentira, mentira todo". Lamentaba, de este modo, las consecuencias laborales y personales que esta denuncia ha tenido en su vida profesional y laboral: "Me han querido echar del trabajo".