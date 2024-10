Juanjo Puigcorbé ficha por 'Sueños de libertad' para interpretar al padre de Mateo

Por Fernando S. Palenzuela |

El pasado 1 de octubre, 'Sueños de libertad' daba comienzo a su segunda temporada. Después de un exitoso paso por Antena 3 desde su estreno en febrero, la serie diaria producida por Diagonal afronta nuevos retos en sus tramas con los que seguir entreteniendo a su público. Y como suele ser habitual en estos casos, el cambio de temporada está marcado por la llegada de nuevos personajes.

Juanjo Puigcorbé y Pablo Béjar como don Pedro y Mateo en 'Sueños de libertad'

. El actor se pone en la piel de don Pedro, el padre de Mateo. El personaje de Pablo Béjar está centrando parte del metraje de la ficción diaria, puesto que. De este modo, la aparición de su padre le provocará más frentes con los que tenga que lidiar.

Sin embargo, no es el primer personaje relacionado con su familia que aparece en estos inicios de la segunda temporada. 'Sueños de libertad' también ha acogido a Inés, interpretada por Isabel Gaudí. La actriz da vida a la controladora madre de Mateo que no está de acuerdo con la relación que su hijo está teniendo con Claudia. Hasta tal punto llega su deseo de tener lejos a la dependienta de la perfumería que no duda en intentar comprarla para que rompa con Mateo y no se casen.

Así será don Pedro

Al igual que ocurre con su mujer, don Pedro no aceptará en un principio el romance entre Mateo y Claudia. Este hombre de negocios adinerado está marcado por el escepticismo y lo práctico, de modo que se aleja de los sentimentalismos que su hijo muestra. No obstante, acabará poniéndose del lado de él y lo apoyará en su decisión. Quizá de ese modo pueda conseguir que el joven no repita los patrones de sus padres, y es que don Pedro no ama a Inés, ya que se casó únicamente por conveniencia. Por otro lado, será un azote para Jesús, pues sus ambiciones chocarán con el De la Reina.